Cihangir’den farklı başlangıç: 5-1
K-Pet Süper Lig’de Cihangir konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı farklı mağlup etti
K-Pet Süper Lig’in 16. haftasında Cihangir konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 5-1 mağlup ederek 2. devreye galibiyetle başladı.
Cihangir’e galibiyeti getiren golleri Oliver Uche Sunday (2), Henry Belle, Musa Şanlıer ve Fırat Ersalan kaydederken, Küçük Kaymaklı’nın tek sayısı Bahadır Göçben’den geldi.
Cihangir aldığı galibiyet ile puanını 30’a çıkarırken, Küçük Kaymaklı 13 puan ile haftayı tamamladı.
Ligin 17’nci haftasında Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. Küçük Kaymaklı ise Lefke’yi konuk edecek.
STAT: Cihangir Stadı
HAKEMLER: Mustafa Öztugay**, Ferhat Tuna**, Mert Ercan Bulut**
CİHANGİR
Tuğcan Aksulu**
Fırat Ersalan***
Nurettin Gecekuşu**
Salih Say**
Ertan Bulut**
Erol Aksunlar**
Musa Şanlıer**
(Dk.86 Halil İbrahim)
Ali Öztürk*
Yannick Stephane*
Oliver Uche Sunday**
Henry Belle**
TD: Hasan Burgaç
K. KAYMAKLI
Raif Pehlivan*
Mehmet Koyuncu*
(Dk.79 Mustafa )
Bahadır Göçben**
Sercan Çoban*
(Dk.46 Taner)*
Rifat Hacıarifoğlu*
Tamen Medrano*
Hüseyin Adal**
Muhammed Nazik*
(Dk.79 Erdoğan)
Mehmet Göçben*
Paul Asare*
John Bello*
TD: Emre Perçinci
GOLLER: Dk.10 ve Dk.90+5 Oliver Uche Sunday, Dk.40 Henry Belle, Dk.81 Musa Şanlıer, Dk.90+3 Fırat Ersalan (Cihangir) - Dk.27 Bahadır Göçben (K.Kaymaklı)
Fotoğraf: Burhan Gürkan