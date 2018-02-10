Cihangir’de yüzler gülüyor

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in ilk yarısının son haftalarında takım olarak iyi futbol oynamaya başlayan Cihangir, ligde oynadığı son üç maçı kazanarak yaptıkları çalışmanın meyvelerini toplamaya başladı. İlk yarının son maçında Gençlik Gücü’nü farklı bir skorla mağlup etme başarısı gösteren Cihangir, ikinci yarıya hedefler koyarak başladı. İlk olarak takıma kaptanları Fırat Ersalan’ı ve tecrübeli oyuncu Ertan Bulut ile Musa Şanlıer’i katarak güçlenen Cihangir, ilk yarıda performans alamadığı yabacı oyuncularının iki tanesinde değişikliğe gitti. Yapılan bu değişikliklerle ikinci yarıya Türk Ocağı galibiyeti ile başlayan Cihangir, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Mağusa Türk Gücü’nü mağlup ederek dikkatleri de üzerine çekmeyi başardı. Bunun üzerine Çarşamba günü oynanan ‘Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’ karşılaşmasında Türk Ocağı’nı bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösteren Cihangir takımında tek amaç, Gençler Birliği maçında galibiyet serisine devam etmek olduğu belirtildi.

Davulcu: “Galibiyetlere alışırsak, işimiz daha kolay olur”

Arka arkaya alınan galibiyetler sayesinde Cihangir’de yüzlerin güldüğünü belirten Cihangir Teknik Direktörü Toyagar Davulcu, “Galibiyetler İnşallah takımım üzerinde bir alışkanlık sağlar. Çünkü galibiyetlere alıştığımız takdirde motivasyon olarak bizim işimiz daha kolay olur” dedi. Geçtiğimiz hafta sonu Mağusa deplasmanından galibiyetle dönen Cihangir’de teknik patron Davulcu, “MTG takımı güçlü bir takım. Hele hele Canbulat Stadı’nda seyircisinden aldığı güçle daha da güçleniyor. Bizim takım için orası çok değişik bir atmosfer. Bizler de takım olarak o değişik atmosferde kazandığımız için, sadece takım olarak değil tüm camia olarak mutluyuz” dedi.

“Arzulanan hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz”

Ligdeki konum olarak pek daha istedikleri yerde olmadıklarını söyleyen Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu, “Öncelikle yakaladığımız bu temponun altına düşmeden devam etmek istiyoruz. Bu ligde daha kat edilecek çok yolumuz olduğuna inanıyorum. Kupadaki performans da bizim için önemliydi ve Türk Ocağı karşısında özellikle ilk 30 dakikanın dışında sergilediğimiz futbol ve oyun anlayışından gayet memnunum” dedi. “Türk Ocağı da yaptığı yabancı transfer değişikliği ile iyi bir takım oldu” açıklamasını yapan Davulcu, “Kupa da bizim koyduğumuz hedefler içerisinde vardır ve turu geçerek adımızı çeyrek finale yazdırmak bizim için önemliydi” şeklinde konuştu. Davulcu, “Ancak yeniden lige döndük ve kendi seyircimiz önünde oynayacağımız güçlü Gençler Birliği karşısında galip gelerek, ligdeki hedefimize doğru yol almaya devam etmek arzusundayız” dedi.