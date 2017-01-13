Cihangir yoğun tempoda

Hüseyin Özbarışcı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir’de Antalya kampı yoğun bir şekilde devam ediyor. Dünü çift idmanla geçiren Mesarya’da teknik direktör Toygar Davulcu çalışmalardan memnun. Hafta başından beri Antalya’da kampta İyi bir çalışma ortamları olduğunu belirten Davulcu, günde çift idman yaptıklarını dile getirdi.

Yeni transferlerin kampa katıldığını ve onları takıma adapte etmek için çalıştıklarını aktaran Davulcu, kampın son günü olan bugün bir diğer K-Pet Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği ile hazırlık maçı oynayacaklarını belirtti. Davulcu, kendilerine bu kamp imkanını sağlayan yönetime de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.