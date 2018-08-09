Cihangir yeni sezona anı maçları ile hazırlanacak

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Şampiyonu Cihangir, Hasan Mehter anı maçında Cumartesi günü saat 17:30’da Çetinkaya ile karşı karşıya geliyor. Bu yıl yedincisi gerçekleşecek olan Hasan Mehter anı maçının ilki 2012 yılında gerçekleşmişti. Geçtiğimiz sezonun Kıbrıs Kupası Şampiyonu Cihangir, bu yıl lig öncesi Süper Kupa’da karşılaşacağı Yenicami maçına kadar, üç anı karşılaşması daha oynayacak. Çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz Ali Özcihangirli ile Eşref Yücel anı maçları ile birlikte her yıl dörtlü turnuva olarak organize ettiği Oktay Erülkü Kupası’nı bu yıl Süper Kupa oynamaları nedeni ile Doğan Türk Birliği takımı ile anı maçı olarak oynayacakları belirtildi.