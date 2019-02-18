Cihangir yabancılarıyla güldü: 2-1

K-Pet Süper Lig’de rahat konumda bulunan iki ekibin 18.hafta mücadelesinde Cihangir ile Çetinkaya kozlarını paylaştı. Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Cihangir sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Karşılaşmada Cihangir’e galibiyeti getiren golleri Henri Belle ve Uche Sunday kaydederken, Çetinkaya’da Ömer Gül’ün tek golü takımının puan alması için yeterli olmadı. Cihangir aldığı galibiyetle 33 puana yükselirken, Çetinkaya 28 puanda kaldı. Karşılaşmada Cihangir’den Kaho Yannick, Çetinkaya’dan da Doğukan Demirman kırmızı kart gördü.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: A. Özer**, İ. Egeli**, H. Gök*

CİHANGİR

Tuğcan Aksulu**

Erol Aksunlar**

Nurettin Gecekuşu**

Ertan Bulut**

Mikail Sivri**

Çağlar Toklu**

Fırat Ersalan**

Musa Şanlıer**

(Dk.69 Ali)*

Kaho Yannick*

Uche Sunday**

(Dk.90+5 Ergün)

Henri Belle**

(Dk.79 Doğan)*

TD: Hasan Burgaç

ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz*

Tunç Özgürgün*

(Dk.79 Erhan)**

Serkan Önet*

Batuhan Calban**

Çağdaş Arslan*

(Dk.56 Burak)**

Doğukan Demirman*

Ömer Gül**

Behiç Kum*

(Dk.87 Mete)

Herve Amani*

Hakan Karacaoğlu**

Samet Akrep**

TD: Derviş Kolcu

GOLLER: Dk. 8 Henri Belle, Dk.46 Uche Sunday (Cihangir) – Dk.64 Ömer Gül (Çetinkaya)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.82 Kaho Yannick (Cihangir) – Dk.82 Doğukan Demirman (Çetinkaya)

