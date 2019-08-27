Cihangir ve Yonca Kavşağı’nda yol çalışması

Polis, Mağusa-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüleri uyardı. Mağusa’dan geliş yönünde, Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapıldığından dolayı trafik tek şeritten veriliyor.

Polis yaptığı açıklamada, bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini trafik ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Yol çalışması nedeniyle tek şeritten verilen trafik sürücülere zor anlar yaşatırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.