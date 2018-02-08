Cihangir son şampiyonu eledi: 7-6

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Necmi Bulut, Mehmet Tarım

CİHANGİR: Raif D. Pehlivan, Erol Aksunlar, Ertan Bulut, Nurettin Gecekuşu (Dk.91 Doğan Işıker), Salih Say, Mikail Sivri, Ozotite Smart (Dk.71 Çağlar Toklu), Quincy Osei, Chinonso Offor, Fırat Ersalan, Ali Öztürk (Dk.54 Musa Şanlıer)

TÜRK OCAĞI: Ali Karal, Ömer Gül, İsmet Düzce, Mustafa Avcı, Bilal Ceylan, James Akpama, Hascan Kırmaz (Dk.73 Doğukan), İlker Tek (Dk.58 Michael Eneramo), Justice Amenyaglo, Remzi Betmezoğlu, Michael Awwah (Dk.78 Mehmet Uçar)

GOLLER: Dk.19 Quincy (Cihangir) – Dk.85 (P) Michael Eneramo (Türk Ocağı) / Penaltılarla 6-5

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Cihangir seri penaltı atışları sonunda kupanın son şampiyonu Türk Ocağı’nı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi. Türk Ocağı’nda yeni transfer Michael Eneramo’da karşılaşmanın ikinci yarısında görev yaparken normal sürede ve seri penaltı atışlarında kullandığı iki penaltıyı da gole çevirdi.

İlk yarısı Quincy’nin 19’uncu dakikada kaydettiği golle 1-0 Cihangir lehine sonuçlanan maçta 85’inci dakikada Türk Ocağı’nda kazanılan penaltı atışını Eneramo gole çevirerek maçın uzatmalara gitmesini sağladı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca geçilen seri penaltı atışlarında her iki takım da 5 atışın 4’ünü gole çevirebildi. Cihangir’den Musa, Türk Ocağı’ndan da Remzi atışlarını gole çeviremedi. Offor ve Bilal’ın karşılıklı penaltı gollerinin ardından Cihangir’de Salih Say’ın attığı penaltı sonrasında Doğukan atıştan yararlanamayınca bir üst tura yükselen taraf Cihangir oldu.

Fotoğraf: Kanı Aldağ