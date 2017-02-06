Cihangir son nefeste: 1-0

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı**, Sonay Dericioğlu**, Zekai Töre**

CİHANGİR: Mehmet Özeralp**, Fırat Ersalan** (Dk.90+3 Hüseyin Karavezirler), Nurettin Gecekuşu**, Burak Emir**, Halil Turan*, Charles Folley* (Dk. 90+1 Rıdwan Adeshina), Kaho Yannick*, Erol Aksunlar*, Ali Öztürk* (Dk.51 Mikail Sivri**), Ertan Bulut*, Salih Say**

BİNATLI: Adnan Yıldız*, Devrim İzge*, Ayhan Dumancı*, Kadir Hakel**, Alaaddin Yavuz*, Abdullah Umut*, Kehinde Amoo**, Berkem Korbay* (Dk.79 Erencan Arslan), Musa Şanlıer**, Kemal Uçaner**, Chinonso Offor*

GOLLER: Dk.89 Nurettin Gecekuşu (Cihangir)

SARI KARTLAR: Dk.6 Burak Emir (Cihangir) Dk.31 Offor, Dk.76 Devrim İzge, Dk.85 Alaaddin Yavuz (Binatlı)

Hüseyin KIRAL

K-Pet Süper Lig’de lider Yenicami’nin takipçi konumunda bulunan Cihangir, sahasında Binatlı’yı konuk etti. Özellikle ikinci devrede pozisyon açısından güzel geçerken, ev sahibi Cihangir’in golü son anlarda geldi. Karşılaşmanın 89’uncu dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Nurettin Gecekuşu, toğu ağlara göndererek Cihangir’e 3 puanı getirdi. Karşılaşmanın sonunda Cihangir puanını 33’e yükseltirken, Binatlı 20 puanda kaldı.

Önemli anlar

8.dakika: Ertan’ın sert vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

9.dakika: Bu kez Fırat şansını denedi top yandan dışarıya gitti

21.dakika: Fırat’ın sağ taraftan yaptığı ortaya Halil Turan yükselip kafa yanındaki Ali Öztürk’e indirdi. Ali Öztürk kötü bir vuruş yaptı.

43.dakika: Kemal Uçaner’in sert vuruşunda top kaleci Mehmet’in kucağında kaldı.

49.dakika: Kemal Uçaner sağ taraftan ceza sahası içine girdi kaleye vuruşunda Mehmet topu dışarıya attı.

50.dakika: Ceza alanı içinde sağdan yapılan ortada Ali topla buluştu. Penaltı noktası üzerindeki Halil Turan’a verdi. Halil Turan’ın vuruşunda top kaleci Adnan’da kaldı.

53.dakika: ani gelişen Binatlı atağında Musa ceza sahasında topla buluştu. Musa’nın vuruşunda top kaleci Mehmet’te kaldı.

59.dakika: Musa’nın pasında Kemal Uçaner topla buluştu. Tecrübeli oyuncu müsait pozisyonda topu üstten dışarıya attı.

72. dakika: Nurettin’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Adnan topu kornere gönderdi.

74. dakika: Fırat’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Halil Turan vuruşunu yaptı. Top yan direkten geri geldi.

89. dakika: Fırat’ın sağ taraftan yaptığı ortada top savunmadan sekti. Ceza sahası içinde topla buluşan Nurettin Gecekuşu düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. (1-0)

Maçta başka gol olmayınca Cihangir sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı

Fotoğraflar: Eren ŞİŞİK