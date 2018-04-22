Cihangir nefes aldı: 3-0

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, İsfendiyar Açıksöz, Ali Akçınar

CİHANGİR: Raif D. Pehlivan, Erol Aksunlar, Ertan Bulut, Salih Say, Mikail Sivri, Ozotite Smart (Dk.80 Musa), Quincy Osei, Chinonso Offor, Fırat Ersalan (Dk.80 Nurettin), Çağlar Toklu, Ali Öztürk (Dk.50 Doğan Işıker)

YALOVA: İrfan Özbay (Dk.40 Orçun), Ali Karayel (Dk.55 Ali Azouz), Hasip Uluhan, Çağan Ayatay, Mahmut İneci, Selçuk Dilik, Oliver Uche Sunday, Edis Sökmez, Batshi Patrick (Dk.67 Metin), Buğra Barın, Mithat Küçükakaçalı

GOLLER: Dk.30 ve Dk.84 Offor, Dk.54 Doğan Işıker (Cihangir)

K-Pet Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında Cihangir konuk ettiği Yalova’yı 3-0 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 30. ve 84. dakikada Offor, 54. dakikada Doğan Işıker kaydetti. Cihangir aldığı galibiyet ile puanını 39’a çıkarırken konuk Yalova 22 puanda kalarak haftayı tamamladı.

Fotoğraf: Burhan Gürkan