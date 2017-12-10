Cihangir muradına erdi: 3-1

K-Pet Süper Lig’in 12’nci hafta mücadelesinde Cihangir, konuk ettiği Binatlı’yı 3-1 yenerek 7 hafta aradan sonra galibiyet elde etti. 20’nci dakikada Nurettin ile öne geçen ev sahibi ekip, bu golden iki dakika sonra yabancı oyuncusu Marius’la gelen golle rahatladı. Karşılaşmanın ikinci devresinin henüz başında 46’ncı dakikada Burak Sarıkaya ile farkı 1’e indiren Binatlı maçı çevirmek için umutlansa da, 80’inci dakikada Offor’un ayağından gelen gole engel olamadı. Cihangir, elde ettiği bu galibiyetle 12 puana yükselirken, Binatlı ise 22 puanda kaldı.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Necmi Bulut**, Mehmet Ekşici**

CİHANGİR

Raif Pehlivan**

Erol Aksunlar**

Çağlar Toklu**

Nurettin Gecekuşu**

Salih Say***

Kalifa Dembele*

(Dk.46 Mete Sağır)*

Eser Yücel**

Mikail Sivri**

Doğan Işıker*

(Dk.63 Arif Yakupoğulları)*

Yace Marius**

(Dk.86 Burak Emir)

Chinonso Offor***

BİNATLI

Yusuf Yontar**

Reşit Erişik*

Taner Bingöllü*

Eren Can Aslan*

Erbay Bertiz*

Ebimowei Peter*

Mehmet Neşe*

(Dk.82 Mehmet Ali Avunç)*

Amoo Kehinde*

Ever John Bello*

Burak Sarıkaya**

Murat Gertik*

(Dk.65 Ayhan Dumancı)*

GOLLER: Dk.20 Nurettin, Dk.22 Yace Marius, Dk.80 Offor (Cihangir), Dk.47 Burak Sarıkaya (Binatlı)

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI