Cihangir kendine geldi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir, son haftalarda aldığı sonuçlarla toparlanma sinyalleri verdi. Özellikle savunma anlamında ligin ilk haftalarında gösterdiği performansa geri dönüş yapan Mesarya ekibi, son dört karşılaşmada da mağlup olmadı.

Cihangir, ligde oynadığı son dört karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Bu karşılaşmalarda üç beraberlik ve bir galibiyetle ayrılan Cihangir, son haftada konuk olduğu ve 1-1 berabere kaldığı Yalova karşılaşmasında bir penaltı atışından yararlanamamıştı.

Savunma toparlandı

Cihangir’de dikkat çeken bir diğer nokta ise savunma oldu. Mesarya ekibi ligin ilk 4 haftasında kalesinde sadece 3 gol görmüş, 5 – 9’uncu hafta arasında oynadığı 4 karşılaşmada ise kalesinde 20 gol gibi bir yüksek rakama engel olamamıştı. Cihangir 10 ile 13’üncü hafta arasında oynadığı 4 karşılaşmada savunma anlamında da toparlanarak kalesinde sadece 3 gol gördü.