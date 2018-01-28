Cihangir istediğini aldı: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 16’ncı haftasında Türk Ocağı’nı konuk eden Cihangir, karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi. Karşılaşmanın 38’inci dakikasında Ertan Bulut’un kaydettiği golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, ilk devreyi de önde kapattı. 60’ıncı dakikada Salih Say’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Cihangir, 80’inci dakikada rakibinin golcüne engel olamadı. Bu dakikada Mikail ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına yolladı. Karşılaşma 2-1 Cihangir üstünlüğüyle sona ererken, Cihangir puanını 19’a yükselti, Türk Ocağı ise 16 puanda kaldı.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Serkan Şimşek***, Emine Yarkın***, Hüseyin Özaşık***

CİHANGİR

Raif Pehlivan**

Erol Aksunlar*

(Dk.68 Çağlar)*

Ertan Bulut***

(Dk.75 Musa)*

Nurettin Gecekuşu**

Salih Say***

Mikail Sivri*

Ozotite Smart**

Quncy Osei*

Chinonso Offor*

Doğan Işıker*

(Dk.52 Ali Öztürk)*

Fırat Ersalan*

TD: Toygar Davulcu

TÜRK OCAĞI

Ali Karal*

Micheal Dome*

(Dk.64 Doğukan)*

İsmet Düzce*

Mustafa Avcı*

Bilal Ceylan**

James Obongha*

Justice Amenyaglo*

(Dk.82 Hasan Sadrazam)

Remzi Betmezoğlu**

İlker Tek*

Yunus Emre İleli*

(Dk.46 Komi Fooni)*

Ömer Gül**

TD: Derviş Kolcu

GOL: Dk.38 Ertan Bulut, Dk.60 Salih Say (Cihangir), Dk.80 Mikail K.K. (TOL)

Fotoğraf: Kanı ALDAĞ