Cihangir istediğini aldı: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftasında Cihangir, Esentepe’yi konuk etti. Cihangir Stadı’nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-1’lik skorla Cihangir oldu. Cihangir’e galibiyeti getiren golleri Victory ve Nnaemeka kaydetti. Cihangir karşılaşmanın 31’inci dakikasında kazandığı penaltı atışından yararlanamadı ve Ertan’ın vuruşunu kaleci Ali önledi. Esentepe’nin tek sayısını Mehmet Çil kaydetti. Bu skorun ardından Cihangir puanını 14 yaparken, Esentepe 4 puanda kaldı. Ligin 9’uncu haftasında Cihangir, Gençlik Gücü deplasmanına konuk olacak. Esentepe ise Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek.



STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER

Osman Özpaşa**

Halil E. Canaloğlu**

Burak Mandıralı**

CİHANGİR

Tuğcan Aksulu**

Fırat Ersalan*

Çağlar Toklu*

(Dk.76 Nurettin)*

Ertan Bulut**

Salih Say*

Erol Aksunlar**

Mikail Sivri*

Ali Öztürk*

(Dk.68 Musa)*

O. Victory**

Oliver Uche Sunday**

Nnaemeka Uzor**

(Dk.89 Doğan)

TD: Toygar Davulcu

ESENTEPE

Ali Karal***

Hasan Sungur*

Ahmet Karal*

(Dk.67 Şahin)*

Uğurcan Başayak*

Yakup Şen*

Mahmut İzoğlu*

Mahmut Amasyalı*

(Dk.54 Kağan)*

Mehmet Çil**

Odi Henry Chibuize*

Muhammed A. Karal*

(Dk.78 Burak)*

Tidiane Sane**

TD: Necati Tilki

GOLLER: Dk.26 Victory, Dk.51 Nnaemeka Uzor (Cihangir) – Dk.83 Mehmet Çil (Esentepe)