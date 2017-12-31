Cihangir GG’ye patladı: 5-0
Cihangir konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 5-0 yenerek haftayı galibiyet ile kapattı.
K-Pet Süper Lig’in ilk devresinin son maçında Cihangir konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 5-0 yenerek haftayı galibiyet ile kapattı. Ev sahibi Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Derviş Özeralp (KK), 17. dakikada Yace Marius, 39. dakikada Offor, 48. dakikada penaltıdan Nurettin ve 65. dakikada penaltıdan Kalifa kaydetti. Cihangir aldığı galibiyet ile puanını 16’ya çıkarırken, Gençlik Gücü 17 puan ile ilk devreyi tamamladı.
STAT: Cihangir Stadı
HAKEMLER: Kerem Eran, Sabriye Atikoğlu, Yusuf Bakar
CİHANGİR
Raif Pehlivan
Çağlar Toklu
Nurettin Gecekuşu
Salih Say
(Dk.82 Kemal)
Kalifa Dembele
(Dk.69 Eser)
Mete Sağır
Doğan Işıker
Burak Emir
Yace Marius
Chinonso Offor
(Dk.84 Osman)
Seyhan Keskinel
TD: Toygar Davulcu
GENÇLİK GÜCÜ
Ferhat Oğlak
Sezgin Dağ
(Dk.33 Tayfun)
Derviş Özeralp
(Dk.33 Ahmet Can)
William Kwah
Orhan Çokbekler
(Dk.63 Zeep)
Gökhan Özer
Ali Akbulut
Özcan Saygı
Hascan Kırmaz
Debola Ogunseye
Hakan Karacaoğlu
TD: Niyazi Göksun
GOLLER: Dk.10 Derviş Özeralp(KK), Dk.17 Yace Marius, Dk.39 Offor, Dk.48 Nurettin(P),Dk.65 Kalifa(P)(Cihangir)
Fotoğraf: Kanı Aldağ