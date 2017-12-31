Cihangir GG’ye patladı: 5-0

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinin son maçında Cihangir konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 5-0 yenerek haftayı galibiyet ile kapattı. Ev sahibi Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Derviş Özeralp (KK), 17. dakikada Yace Marius, 39. dakikada Offor, 48. dakikada penaltıdan Nurettin ve 65. dakikada penaltıdan Kalifa kaydetti. Cihangir aldığı galibiyet ile puanını 16’ya çıkarırken, Gençlik Gücü 17 puan ile ilk devreyi tamamladı.

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Sabriye Atikoğlu, Yusuf Bakar

CİHANGİR

Raif Pehlivan

Çağlar Toklu

Nurettin Gecekuşu

Salih Say

(Dk.82 Kemal)

Kalifa Dembele

(Dk.69 Eser)

Mete Sağır

Doğan Işıker

Burak Emir

Yace Marius

Chinonso Offor

(Dk.84 Osman)

Seyhan Keskinel

TD: Toygar Davulcu

GENÇLİK GÜCÜ

Ferhat Oğlak

Sezgin Dağ

(Dk.33 Tayfun)

Derviş Özeralp

(Dk.33 Ahmet Can)

William Kwah

Orhan Çokbekler

(Dk.63 Zeep)

Gökhan Özer

Ali Akbulut

Özcan Saygı

Hascan Kırmaz

Debola Ogunseye

Hakan Karacaoğlu

TD: Niyazi Göksun

GOLLER: Dk.10 Derviş Özeralp(KK), Dk.17 Yace Marius, Dk.39 Offor, Dk.48 Nurettin(P),Dk.65 Kalifa(P)(Cihangir)

Fotoğraf: Kanı Aldağ

