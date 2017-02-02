Cihangir Çatalköy’de turladı: 0-3

STAT: Nihat Bağcıer Stadı

HAKEMLER: Hasan Eriş, Mehmet Tarım, Ozan Kel

DÜZKAYA: Ahmet Topuz, Serkan Zeyin, Enver Özçağ, Onur Rıza Seçkin, Hüseyin Türk (Dk.48 Serdar Dural), Salih Zencirkıran, Cemal Tuğcan, Hasan Sarıoğlu, Osman Şah, Tarkan Aksoy (Dk.67 Barış İzzet), Tolga Han Yılmaz

CİHANGİR: Mehmet Özeralp, Fırat Ersalan, Burak Emir, Ertan Bulut, Yanick Stephane, Halil Turan, Salih Say, Erol Aksunlar, Charles Folley (Dk.62 Rıdvan Raşak), Nurettin Gecekuşu (Dk.52 Mikail Sivri), Hüseyin Karavezirler (Dk.46 Ali Öztürk)

GOLLER: Dk.43 Enver Özçağ (KK), Dk.66 Ertan Bulut, Dk.90 Halil Turan (Cihangir)

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir, Koopbank Kıbrıs Kupası’nda bir üst tura rahat yükseldi. Birinci Lig ekibi Düzkaya’ya konuk olan Cihangir, rakibini 3-0’lık skorla yenerek tur atladı. Mesarya ekibine turu getiren golleri Enver Özçağ kendi kalesine, Ertan Bulut ve Halil Turan kaydetti.