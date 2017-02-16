Cihangir ‘bitti’ demeden ‘bitmez’: 2-3

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Zekai Töre, Hüseyin Özaşık

YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Hüseyin Sadıklar, Halil Uçar, Erbay Bertiz, Çağdaş Arslan, Ünal Kaya, Adil Uçar, Tansel Ekingen, Mehmet Altın, John E. Okoye, İbrahim Çıdamlı (Dk.77 Moses Odo)

CİHANGİR: Mehmet Özeralp, Mikail Sivri (Dk.77 Burak Emir), Ertan Bulut, Nurettin Gecekuşu, Halil Turan, Charles Folley (Dk.75 Rıdvan Adeshina), Kaho Yannick, Erol Aksunlar, Ali Öztürk, Fırat Ersalan, Salih Say

GOLLER: Dk.52 Hüseyin Sadıklar Dk.73 John Ebuka (Yenicami) Dk. 76 ve 78 Halil Turan Dk.90 Fırat Ersalan (Cihangir)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Adil Uçar (Yenicami), Dk.90 Ertan Bulut (Cihangir)

Süper Lig’de 14 puan farkla lider durumda bulunan Yenicami, Koopbank Kıbrıs Kupası’nın 2’nci turunda Cihangir’i konuk etti. Karşılaşma 3-2 Cihangir üstünlüğünde tamamlandı. Mücadelenin ilk devresi golsüz sona ererken, ikinci devre tam bir gol düellosuna sahne oldu. 52’nci dakikada Hüseyin Sadıklar Yenicami’yi 1-0 öne geçirirken 73’üncü dakikada John sahneye çıktı. Bu golden dakikalar sonra Halil Turan 2 kez sahneye çıkarak skoru dengeledi. Karşılaşmanın son dakikalarında ise Fırat Ersalan sahneye çıkarak Cihangir’i çeyrek finale yükseltti. Bu sonuçla ligde 14 puanlık farkla lider konumunda bulunan Yenicami, kupadan elenmiş oldu.