Cihangir ‘bitti’ demeden ‘bitmez’: 2-3
Koopbank Kıbrıs Kupası’nda 2.turun dikkat çeken maçında Cihangir son 15 dakikasına 2-0 geride girdiği maçı kazanarak çeyrek finale yükseldi
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Kerem Eran, Zekai Töre, Hüseyin Özaşık
YENİCAMİ: Ozan Moroğlu, Hüseyin Sadıklar, Halil Uçar, Erbay Bertiz, Çağdaş Arslan, Ünal Kaya, Adil Uçar, Tansel Ekingen, Mehmet Altın, John E. Okoye, İbrahim Çıdamlı (Dk.77 Moses Odo)
CİHANGİR: Mehmet Özeralp, Mikail Sivri (Dk.77 Burak Emir), Ertan Bulut, Nurettin Gecekuşu, Halil Turan, Charles Folley (Dk.75 Rıdvan Adeshina), Kaho Yannick, Erol Aksunlar, Ali Öztürk, Fırat Ersalan, Salih Say
GOLLER: Dk.52 Hüseyin Sadıklar Dk.73 John Ebuka (Yenicami) Dk. 76 ve 78 Halil Turan Dk.90 Fırat Ersalan (Cihangir)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.90 Adil Uçar (Yenicami), Dk.90 Ertan Bulut (Cihangir)
Süper Lig’de 14 puan farkla lider durumda bulunan Yenicami, Koopbank Kıbrıs Kupası’nın 2’nci turunda Cihangir’i konuk etti. Karşılaşma 3-2 Cihangir üstünlüğünde tamamlandı. Mücadelenin ilk devresi golsüz sona ererken, ikinci devre tam bir gol düellosuna sahne oldu. 52’nci dakikada Hüseyin Sadıklar Yenicami’yi 1-0 öne geçirirken 73’üncü dakikada John sahneye çıktı. Bu golden dakikalar sonra Halil Turan 2 kez sahneye çıkarak skoru dengeledi. Karşılaşmanın son dakikalarında ise Fırat Ersalan sahneye çıkarak Cihangir’i çeyrek finale yükseltti. Bu sonuçla ligde 14 puanlık farkla lider konumunda bulunan Yenicami, kupadan elenmiş oldu.
Fotoğraflar: Eren ŞİŞİK