Cihangir başladı, Çetinkaya bitirdi: 2-2

K-Pet Süper Lig’in 21’inci haftasında GAÜ Çetinkaya ile Cihangir bir araya geldi. Çetinkaya’nın cezası nedeniyle Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan mücadele, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın 43’üncü dakikasında Fırat Ersalan ile öne geçen konuk ekip Cihangir, ilk devreyi de 1-0 önde kapattı. 60’ıncı dakikada Offor’un kaydettiği golle farkı 2’ye Cihangir farkı 2’ye çıkarsa da, 82’nci dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Hüseyin Kayaylılar’ın golü sarı kırmızılı ekibi umutlandırdı. Maçın son bölümlerinde Hüseyin Kayalılar, bir kez daha sahneye çıktı ve Çetinkaya’ya 1 puanı getirdi. Karşılaşmanın sonunda GAÜ Çetinkaya 41, Cihangir ise 27 puana yükseldi.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk*, Hakan Ünal*, Mehmet Ekşici*

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz*

Serhan Önet**

Abbas Osum*

Serkan Önet*

(Dk.42 Batuhan)**

Hüseyin Kayalılar**

Sercan Demirman*

İbrahim Çıdamlı*

Ümitcan Babahan*

Tunç Özgürgün*

(Dk.66 Mustafa Kemal)**

David Solomon*

Esin Sonay

(Dk.9 Muammer)*

TD: Turan Altay

CİHANGİR

Raif D. Pehlivan***

Erol Aksunlar**

Nurettin Gecekuşu**

Salih Say***

Mikail Sivri**

Ozotite E. Smart*

Quincy Osei*

Chinonso Offor**

Doğan Işıker*

(Dk.46 Ali Öztürk) *

(Dk.89 Burak)

Fırat Ersalan***

Musa Şanlıer**

(Dk.74 Seyhan)*

TD: Toygar Davulcu

GOLLER: Dk.82 ve 90+2 Hüseyin Kayalılar (Çetinkaya) Dk. 43 Fırat Ersalan, Dk.60 Offor (Cihangir)

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI