Cihangir avantajı kaptı: 0-2

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Hakan Ünal, Mehmet Ekşici

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan Nay, Tahsin Denizsever, Arif Öztürk, Chukwu Joseph, Felix Obada, Lawal Murtadah, Ahmet Hatay (Dk.74 İltaç), Fikri Arslan (Dk.86 Hürcan), Hüseyin Hürben, Mete Sağır (Dk.82 Berk Çakır), Azat Tip

CİHANGİR: Raif Pehlivan, Erol Aksunlar, Ertan Bulut, Nurettin Gecekuşu, Salih Say, Mikail Sivri, Quincy Osei, Ozotite E. Smart (Dk.84 Musa Şanlıer), Chinonso Offor, Fırat Ersalan, Çağlar Toklu (Dk.62 Ali Öztürk)

GOLLER: Dk.71 Ertan Bulut, Dk.90+1 Offor (Cihangir)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Baf Ülkü Yurdu, Üner Berkalp Stadı’nda Cihangir’i konuk eti. Cihangir maçın ikinci devresinde bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek, rövanş maçı için büyük avantaj yakaladı. İki takım arasında oynanacak olan rövanş maçı 7 Mart’ta yapılacak.