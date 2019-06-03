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Çiğ süt ödemesi yapıldı

Çiğ süt ödemesi yapıldı

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-30 Nisan devresi çiğ süt bedellerinin yüzde doksanının üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

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Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-30 Nisan devresi çiğ süt bedellerinin yüzde doksanının üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, kuruma süt veren 984 üretici için toplam ödemenin yüzde doksanı olan 13 milyon 731 bin TL’lik ödeme, ödeme günü olan 5 Haziran’ın Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle bugün yapıldı.

Bakiyenin, bayramdan sonra SÜTEK’in tahsilatları tamamlanınca yapılacağı ifade edildi.

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