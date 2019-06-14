Çiğ süt fiyatlarına artış yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Bakanlık arasında sürdürülen görüşmeler çerçevesinde, hem hayvancılık sektöründeki sorunların hem de süt fiyatlarının ele alındığını söyledi.

Bakan Oğuz, SÜTEK Yönetim Kurulu tarafından yeni süt fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

Bakan Oğuz, ülke koşulları ve işletme giderlerinde oluşan artışa bağlı olarak, imkanlar dahilinde üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına 16 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldığını kaydetti.

Bakanlığın düzenlediği desteklerle birlikte çiğ süt üreticisine 16 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek süt fiyatları tabloda yer almaktadır.

Buna göre, çiğ süt primi, “Soğuk Çiğ İnek Sütü” kategorisinde 1-2000 lt/gün için 0,45 TL/lt, 2001-4000 lt /Gün için 0,20 TL/lt ve 4000-6000 1t. ile arası için 0.10 TL/lt.; “Soğutulmuş Çiğ İnek Sütü” kategorisinde 1-2000 lt./gün için 0,45 TL/lt; Açık Çiğ İnek Sütü” kategorisinde maliyet destek primi, 1-2000 lt/gün için 0,35TL/lt. olarak saptanmıştır.