Çiğ süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Ağustos döneminde SÜTEK’e süt veren 865 üretici için toplam 14.142.822.09 TL’lik yatırım gerçekleştirildi.