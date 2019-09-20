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Çiğ süt bedelleri ödeniyor

Çiğ süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu. 

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu. 
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Ağustos döneminde SÜTEK’e süt veren 865 üretici için toplam 14.142.822.09 TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

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