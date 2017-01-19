Çığ altında kalan otelden çağrı: Soğuktan ölüyoruz
İtalya'da depremlerin ardından yaşanan çığ sonucu bir otel kar altında kalırken, olayda 30 kadar kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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İtalya'da depremlerin ardından yaşanan çığ sonucu bir otel kar altında kalırken, olayda 30 kadar kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
DailyMail'in haberine göre, çığ altında kalan Hotel Rigopiano isimli otelden, "Yardım edin, soğuktan ölüyoruz" şeklinde bir mesaj yollandı.
Çığ altındaki otelden 2 kişinin kurtarılabildiği söylenirken, odalardaki telefonların çığ sebebiyle kullanılamaz hale geldiği aktarılıyor, ancak cep telefonlarıyla kısmen iletişim kurulabildiği belirtiliyor.
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