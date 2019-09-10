Çiftlikler Bölgesi Çinlilerin eline geçti

Limasol’a bağlı “Tsiflikludia- Çiflikludya” daki (Çiftlikler Bölgesi) bir toprak parçasının resmen Çinlilerin eline geçtiği haber verildi.

Konuyla ilgili “Kıbrıs Bankası” ve Çinliler arasında 30 milyon Euro’luk bir anlaşma yapıldığını yazan Fileleftheros, toplam alanı 32 bin 271 metrekareden oluşan toprak parçasının dört bitişik araziden oluştuğunu yazdı.

Taşınmazların büyük bir kısmının (31 bin 171 metrekare) yerleşim bölgesi, küçük bir kısmının ise ( Bin 100 metrekare) ticari gelişim bölgesi içerisinde olduğunu kaydetti.

Dikdörtgen bir şekle sahip olan arazinin, Franklin Roosevelt caddesinden başlayıp Karnagio bölgesinde denize kadar uzandığını belirten gazete, taşınmazların “Laiki Grubun” yeniden yapılanması sırasında “Kıbrıs Bankasının” eline geçtiğini anımsattı.