ÇİFTE CİNAYETTE BİR TUTUKLAMA

Lefkoşa’nın güneyinde Strovolos bölgesinde meydana gelen çifte cinayetin sır perdesi aralanıyor.

Öldürülen çiftin evinde bulunan ayakkabıların izini süren polis dün bir kişiyi tutukladı.

Politis gazetesinin haberine göre, dün Aya Napa’da gözaltında alınan 33 yaşındaki erkek, Lefkoşa’ya getirilerek bugün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 8 gün tutukluluk alındı. Haberde, adli tabip tarafından muayene edilen zanlının vücudunda, 5 ile 7 günlük sıyrıklar olduğunun tespit edildiği de belirtildi

Mahkemede ifade veren zanlı, “cinayetlerle ilgili her şeyi biliyorum. O gece evde nelerin yaşandığını, çiftin nerede öldürüldüğünü. Kimlerin bağlantısı olduğunu ve amaçlarının ne olduğunu biliyorum. Cinayetler son 5 yıldır planlanıyordu” dedi.

Mahkemede kendi kendisini savunan 33 yaşındaki şahsın, polisin sekiz gün tutuklu kalması yönündeki talebine ise karşı çıkmadığını ekledi.

İsmi açıklanmayan zanlının kız arkadaşının da olayla ilgili arandığı bildirildi.

Neler yaşanmıştı

Lefkoşa’nın Strovolos bölgesinde 19 Nisan tarihinde saat 01.30 sıralarında, George Hadjigeorgiou ve Dina Sergiou isimli çift evlerine giren maskeleri kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Haberlere göre çiftin 15 yaşındaki evlatlık oğlu, eve giren maskeleri kişiler tarafından, “sana zarar gelmeyecek” denilerek komşu eve kaçmasına izin verildi.