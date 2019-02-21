Çifte cinayete yataklık için 4 yıl

Kıbrıs’ın güneyinde yaşanan korkunç cinayette gelişme.

2018 yılının Nisan ayında 60 yaşındaki Giorgos Hadijigeorgiou ve 59 yaşındaki eşi Dina Sergiou’yu öldürmekten yargılanan zanlılara yataklık eden Sarah Shams, yargılandı.

21 yaşındaki Sarah Shams, cinayete yardımdan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edildi. Cinayetin asıl zanlıları, o dönemde erkek arkadaşı olan 33 yaşındaki Loizos Tzionis, arkadaşları olan 22 yaşındaki Marios Hadjixenophontos ve onun 23 yaşındaki üvey kardeşi Lefteris Solomou; evli çifti 2018 yılının Nisan ayında öldürdü. Zanlılar, cinayet, hırsızlık ve insan kaçırmaktan yargılanıyor.

Kaynak cyprus mail/çeviri YD