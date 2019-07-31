Çifte cinayet suçlamasını kabul etti
Kıbrıs’ın güneyinde işlenen çifte cinayet davasının baş zanlısı Loizos Tzionis tüm suçlamaları kabul etti.
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Kıbrıs’ın güneyinde işlenen çifte cinayet davasının baş zanlısı Loizos Tzionis tüm suçlamaları kabul etti. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında işlenen cinayette 60 yaşındaki Giorgos Hadjigeorgiou ve 59 yaşındaki eşi Dina Sergiou, Lefkoşa’daki evlerinde öldürülmüştü. Savunmasını son anda değiştiren 33 yaşındaki Tzionis taammüden cinayet suçlamasını kabul etti. Tzionis’in avukatı ise müvekkilinin savunma değişikliğinden habersiz olduğu gerekçesiyle davadan çekildi. Cyprus Mail’in haberine göre, taammüden cinayet otomatik müebbet hapis cezası getirir.
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Etiketler : cinayet, Loizos Tzionis, Giorgos Hadjigeorgiou , Dina Sergiou
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