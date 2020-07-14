Çiftçiler, TÜK ödemelerini Creditwest’ten teslim almaya başladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve Creditwest Bank geçtiğimiz yıl üreticilerin rekolte ödemeleri ile ilgili yaptığı finansman anlaşmasını yenileyerek ülke üretimini desteklemeye devam ediyor.

Creditwest Bank, ilgili finansman anlaşması gereği üreticilerin TÜK’e yapacakları tahmini rekolte teslimi için 110 milyon TL’lik kaynak ayırarak ülke üretiminin geliştirilmesine katkı sağladı.

Rekolte ödemeleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Credıtwest’ten gerçekleşiyor

İmzalanan anlaşma uyarınca rekolte ödemeleri Creditwest Bank şubelerinden gerçekleşmeye başladı.

Creditwest Bank ve TÜK arasında ilk kez geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma ile üreticilerin rekolte tesliminden doğan ödemeler Creditwest Bank şubelerinden zamanında gerçekleşmişti.

İlgili ödemeler, üreticilere teslim sonrası kurumdan verilen müstahsil makbuz belgesi üzerinde belirtilen tarihte eksiksiz olarak Creditwest Bank tarafından yapılıyor.

Üreticiler ilgili belgeye istinaden açılacak kredili hesaplar üzerinden dilerse ödemeyi hemen nakde de çevirebiliyor.