Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.50’de Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak UBP Milletvekili Ahmet Kaşif ile Bağımsız Lefkoşa milletvekili Hasan Taçoy’un birlikte sundukları Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali öneriyle ilgili söz alarak, önerinin birden çok elden çıktığının belli olduğunu ve bu birliğin uluslararası tanınmışlığı olan ender kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Bu Yasa önerisinde çelişkiler olduğuna işaret eden Şahali, üzerinde çalışılırken birçok konuya açıklık getirilmesi gerektiğini, önerinin bir dizi riski barındırdığını kaydetti.

Şahali, yasa önerisiyle ilgili çeşitli soruları olduğunu ve bu sorularla ilgili ortak uzlaşı sağlanması gerektiğini söyledi.

Şahali, Tarım Master Planı taslağının dün açıklandığını ancak kendilerinin henüz konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, Şahali’nin görüşlerine büyük ölçüde katıldığını belirterek, ivedilik istenmesinin nedeninin Dernekler Yasası’nın 17 Mayıs son tarihini işaret etmesi olduğunu ve her halükarda 17 Mayıs’ın ötelenmesi için önümüzdeki hafta öneri sunulacağını belirtti.

Ahmet Kaşif ise öneri sahibi olarak yaptığı konuşmada, komitenin uyum içinde çalıştığını önerinin eksik yönlerini de komitede titizlikle ele alınacağını ifade ederek, süre uzarsa çok daha rahat çalışma imkanı bulacaklarını söyledi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, bu öneriyle çiftçilerin sorunlarını konuşma şansı yakalayacakları için çok mutlu olduğunu belirterek, yasalarının güçlendirilmesiyle sektörün de daha güçlü hale geleceğini savundu.

Canlı et fiyatlarının yükseltilmesiyle ilgili endişelere de değinen Angolemli, bakanlığın bu konuda açıklama yaparak hem üreticilerin hem de tüketicilerin sorularına cevap vermesini ve endişelerini gidermesini istedi.

Angolemli, Toprak Ürünleri Kurumu’nun hayvanlara yedirilmemesini şart koşarak arpa tohumu dağıtmasını da eleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, birlik yasa önerisinin kendileri haricinde hazırlandığını ve komitedeki süreçte kendilerinin de fikirleriyle dahil olacağını anlatarak, Master Planın da taslak olduğunu ikisini birbiriyle uyumlu hale getirerek yasallaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hasıllık arpa tohumlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Çavuşoğlu, tohumları çimlenmemesi ihtimalini belirterek çok ucuza satışa çıkardıklarını, alanların çimlenmeme ihtimalini bilerek aldıklarını anlattı.

Çimlenmeme hallinde bir tazminat ödeme durumunda olmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, karkas hayvan ithalinin gündeme gelmesinin de söz konusu olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından, Genel Kurul’da bilgiye sunuşlar gerçekleştirildi.

Genel Kurul bugünkü gündemine güncel konuşmalarla devam ediyor.