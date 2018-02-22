Çiftçiler Birliği Genel Kurulu 31 Mart’ta
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Kurulu 31 Mart Cumartesi günü yapılıyor.
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) Genel Kurulu 31 Mart Cumartesi günü yapılıyor.
Birlik Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle bugün düzenlediği basın toplantısında genel kurula ilişkin bilgi verdi.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 1943 yılında kurulduğunu söyleyen Kelle, 75 yılda birliğin Kıbrıs Türk üreticisine katkı sağlayarak, ülkenin üretim politikalarına yön verdiğini anlattı.
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