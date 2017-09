Çiftçi ve üreticiye su 3 yıl sonra

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanımı konusunda, “Suyu 3 senede çiftçimize, üreticimize ulaştırmak istiyoruz. Bu işin maliyeti toplam 700 Milyon Türk Lirası” dedi.

“TÜM DESTEKLERİMİZİ KOOPERATİFLER ÜZERİNDEN VERECEĞİZ”

Çavuşoğlu yazılı açıklamasında, Türkiye’de kooperatifleşme yönündeki başarıları dikkate alarak, KKTC’de bu açıdan yapılabileceklerle ilgili çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Bir ülke sadece hammadde üretirse asla rekabet edemez, milli gelirini artıramaz ve başarılı olamaz. 2009 yılındaki Tarım Bakanlığı dönemimde de üreticilere kooperatifleşmeyi önerdim, şimdi de öneriyorum ve tüm desteklerimizi kooperatifler üzerinden vereceğimizi söylüyorum. Bunun için de üreticilerimizi ikna etmemiz gerekiyor. Kooperatifleşmede kazanç iki türlüdür. Bir devletin verdiği hibeler çok isabetli ve maliyeti de çok düşük olur. İkincisi de her üreticinin değil tüm üreticilerin kullanabileceği daha kapsamlı geniş iş aletleri imkanı doğar” dedi.

Kooperatiflerin sanayileşmeyi ve standartlaşmayı getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Özellikle narenciye bölgesinde bunu başararak, markalaşmayı hedefliyoruz ancak üreticiyi ikna etmekte büyük zorluk yaşıyoruz. Geçmişte kooperatifçilik çok yaygın iken doğru yönetilmemesinden batma noktasına geldi. İşte bu kötü deneyim üreticinin kooperatifleşmeye soğuk bakmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin bir araya gelip, tarım sanayisini oluşturmadığı sürece var olan sorunların devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, KKTC’de kooperatifleşmenin önemine vurgu yaptı.

BÜYÜKBAŞ 62 BİN, KÜÇÜKBAŞ 260 BİN

Et fiyatların yüksek oluşu konusunda Çavuşoğlu, kaçak et konusuna engel olmak için büyük uğraş verildiğini ancak bunun tamamen önüne geçilemediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, “Etteki fiyat farkını ortadan kaldıracak bir noktaya mutlaka geleceğiz. Rum tarafına küçük ve büyükbaş ithal, donmuş etler gidiyor. Ayrıca domuz tüketimi de çok fazla olduğundan et fiyatları ucuz oluyor. Bunu çözebilmenin tek bir yolu var, o da hayvanları daha ucuza besleyebilmek. Sütten alınan parayla hayvancının yaşayabilir bir duruma gelebilmesidir. İthal ete izin vermediğimizden dolayı da et fiyatları yüksek. Ülkede şu an büyükbaş hayvan 62 bin, küçükbaş da yaklaşık 260 binlerdedir. Biz bu konuda bazı iyileştirmeler yapacağız. Ama asıl çözüm Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılmaya başlamasıyla hayvanların kaba ot ihtiyacı karşılanacak, beslenme giderleri düşerek denge kurabilecektir” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ GELECEK YIL AVRUPA’YA SÜT VE ET ÜRÜNLERİNİ SATABİLMEK”

Hayvan hastalıkları konusunda ciddi aşamalar kat edildiğine de işaret eden Çavuşoğlu, üreticinin ve Hayvancılar Birliği’nin desteği ile tamamlanan birinci tur taramanın ardından ikinci tura geçildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, “AB yetkilileri ile görüşmemizde ilk etapta bazı pürüzler çıkabileceğini ancak hellimimizin, sütümüzün ve et mamullerimizin Avrupa’ya satılabilecek hukuki zemine oturacağı belirtildi. Hastalıklardan ari duruma gelip, hedeflediğimiz gelecek yıl Avrupa’ya süt ve et ürünlerini satabilmektir. Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile birlikte yürüttüğümüz faaliyetlerle Avrupa raflarında yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

Avrupa yetkililerinin raporlarında mezbahalarda sorun olduğun yer aldığını belirten Çavuşoğlu, mezbahaların yenilenip, tamamen soğuk zincire geçilmesinin önemi üzerinde durdu.

“MEZBAHA YATIRIMINDA BULUNACAK GİRİŞİMCİLERİ DE DESTEKLEYECEĞİZ”

Çavuşoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya çağrıda bulunarak, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mezbahasının bir an önce eksikliklerinin tamamlanarak çalıştırılmasını da istedi.

Çavuşoğlu, mezbaha yatırımında bulunacak girişimcileri de destekleyeceklerini açıkladı.

Sebze ve meyve fiyatlarına yönelik yapılan eleştirilerle ilgili de açıklamada bulunan Çavuşoğlu, üretici ve toptancıları bir masa etrafına getirdiklerini, çok yakında tüketiciyi de katarak fiyat dengesini sağlayacaklarını kaydetti.

SULAMA 3 YILDA

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suyun ülkenin tümüne içme kullanım suyu ve tarımda kullanılmasına yönelik 2013-2016 yıllarında hiçbir çalışma yapılmadığını ve zaman kaybedildiğini belirtti.

Tarım sulama suyu için enerji maliyetinin düşmesi ve tarlalara borular döşenmesi gerektiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, “6 km’lik ortalama tünel dağın altından açılacak ve betonlaşacak, aynı esnada tarım sulama borularının da döşenmesi için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz. Çok yakın bir zamanda Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu yine ziyaret edeceğim. Bu ihalenin de çıkması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Tarım sulama suyunu 3 senede çiftçimize, üreticimize ulaştırmak istiyoruz. Bu işin maliyeti toplam 700 Milyon Türk Lirasıdır” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Tarım Master Planı’nı tarımın anayasası olarak niteleyerek, bundan sonra tarımla ilgili yasaların hayata geçirilmesi gerektiği bunun için de çok uzmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.