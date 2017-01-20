Çiftçiler Birliği ve Hayvancılar Birliği Yönetimi ŞOK EYLEM’le Tarım Bakanlığı binasına girdi, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun makam odasını işgal etti.

Sorun çözülmeden bakanın odasından çıkmasına izin vermeyeceklerini belirten üreticiler ALACAKLARINI talep ediyor.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüşmelerden olumlu yanıt alamadıklarını da belirten Çiftçi ve Hayvancılar, Nazım Çavuşoğlu’nun da bakanlıktan ayrılmasına izin vermiyor.

“Hükümete 1 saat süre” diyen Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Alkan, bir saat süre içinde olumlu yanıt alamamaları durumda eylemlerini şekillendireceklerini kaydetti.