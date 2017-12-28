Çift şeritli yola yeni tehlike !

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Alsancak – Girne Çevre Yolu üzerinde hizmete girecek yeni iş yerinin ileride kaza ve ölümlere sebep olacağını savundu. İş yeri için yapılan araç park yerinin banket üzerine yapılması sebebiyle yayaların risk altında olacağına dikkat çeken dernek Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı’nın açıklamasının tam metni şöyle:

"Alsancak – Girne çevre yolu üzerinde hizmete girecek işyerinin yol güvenliğini bozacak, kaza ve ölümlere zemin oluşturacağı endişesindeyiz.

Çift gidiş olan ve süratli araçların da devamlı seyrettiği, süratten dolayı kendi başlarına ölümlü kazaların da olduğu Girne – Alsancak çift gidiş geliş çevre yolu üzerinde hizmete giren işyerinin önüne açılan araç park yeri banketin içeriye alınması ile yapılmıştır. Ağaçlar da ekilerek araçların araç yoluna daha yakın park etme zorunluluğu getirilmiştir.

Girne ye doğru park eden araçların sürücü, yolcu ve çocukları yasal 75 km/saat veya 100 km hızla giden araçlardan sadece 40-50 cm uzakta olabilecekler.

Park halindeki araçlar yan olarak ana yola giriş yapacaklarından, arkadan yolunda gelen araca doğrudan bir tehdit oluşturacaklardır. Hızlarını düşüremezlerse mutlaka ciddi bir çarpma meydana gelecektir. O esnada diğer araçların yanında olan yayalar da ölümle karşılaşabileceklerdir.

Ayni işyerine Alsancak yönünde giden araçlar, karşı tarafta durup, sürücü, yolcu ve çocuklar koşarak dört şeritli yolu karşıdan karşıya geçerken hem kendi hayatlarını hem de gelen araç içindekileri tehlikeye atacaklardır.

Yol güvenliğinin üst düzeyde eksikliği hissedilen yollarımızda tehlike oluşturabilecek binaların düzenlemesindeki olumsuzluklar önlenmelidir.

Bu tür yapılanmalarda Karayolları Dairesi ve Girne Belediyesi yol güvenliğine tehlike yaratacak projelere izin vermemeleri gerektiğine göre, bu yapılanmanın güvenli olduğu mu anlaşılmaktadır? Polis Genel Müdürlüğü’nün görüşü olumlu mu?

Sürücüleri doğru bilgilendirme ve insanlarımızın yollardaki tehlikelere maruz kalmadığından emin olabilmeleri için Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Girne Belediye Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bu projenin yolda tehlike yaratmadığını basın yolu ile açıklamaları uygun olacaktır.

Önerimiz:

Girne istikametine olan banket üzerindeki park yerinin iptal edilmesi, ağaçların oradan kaldırılması, sadece bir giriş ve bir çıkış verilmesi,

Karşıdan yayaların gelmesini önlemek amacı ile orta refüje bariyer ve telleme yapılmasıdır."