Ciddiyetle bağdaşmıyor

CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile UBP adına yapılan açıklamaların ciddiyetle bağdaşmadığını ifade etti.

Ağız dalaşına girmek istemediğini vurgulayan Erhürman yapılan açıklamanın içinden geçilen koşulların ciddiyetiyle bağdaşmadığı kanaatini taşıdığını söyledi.

Tufan Erhürman’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

“UBP adına yapılan yazılı açıklamada, "size önerimiz, kene gibi yapışıp kaldığınız o koltukları ülkeyi daha da içinden çıkılmaz hale getirmeden terk edip gitmenizdir" denilmiş. Ağız dalaşına girecek değilim ama bu yazılı açıklamanın içinden geçtiğimiz koşulların ciddiyetiyle bağdaştığı kanaatini taşımadığımı söylemek isterim...”