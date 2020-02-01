Ciddi tedbir şart

Dila ŞİMŞEK

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül Korona virüsüne (2019-nCoV) karşı dünyada güvenlik tedbirleri artarken, dikkatler ülkemizde alınan önlemlere çevrildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘uluslararası kamu sağlığı acil durumu’ ilan ederken, YENİDÜZEN’e konuşan uzmanlar ise alınan önlemlerin yetersizliği konusunda endişelerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, havaalanında termal kamera kurulduğunu, karantina odası hazırlığı olduğunu ve özel kıyafet ve maskelerin tedarik edilmesi gibi önlemler alınmaya başladığını açıklasa da, karantina altına alınacak odanın havalandırmasından giyilecek kıyafete ve maskeye her şeyin DPÖ’ye uygun bir şekilde uygulanması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, Çin’le temas kuran kişilerin muayene edilmesi gerektiğini kaydetti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, sağlık personelinin güvenliğinden emin olunması gerektiğine dikkat çekti.

Termal kameraların riski düşürdüğü anlamına gelmediğini dile getiren Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “Kamera 38 derece ve üstü vücut ısısını tespit ediyor. Henüz belirti göstermeyen kişiler farkında olmadan virüs salabilir” dedi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı son bir ay içerisinde Çin'e giden bütün vatandaşların muayene edilmesi gerektiğine çağrı yaptı.

Ülkede alınan önlemler: Ercan Havalimanı’na, 38 dereceden fazla vücut ısısını tespit eden termal kamera yerleştirildi.

Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde karantina odası hazırlanıyor.

Yolculara Çin’le ilgili 14 günü kapsayan geçmişleri olup olmadığı, herhangi bir sağlık kuruluşunda görev yapıp yapmadığı gibi sorular yöneltilecek.

Şüpheli görülen yolculara, özel kıyafetler giydirilecek, maske takılacak ve Ercan’la bağlantıları kesilerek hazırlanan karantina odasına alınacak.

Deniz Limanlarında da sıhhiye memurları görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Örgütleri toplantı düzenledi. Türkiye’de alınan önlemler: TC Sağlık Bakanlığı, 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede virüse karşı negatif basınçlı izolasyon sistemine sahip odalar oluşturdu.

Limanlara termal kamera yerleştirildi. Güneyde alınan önlemler: Çin’den Kıbrıs’a gelen turistlerle, son 2 haftada Çin’e seyahat edip Kıbrıs’a dönen kişiler tespit edilecek.

Havalimanına termal kamera yerleştirildi.

Havalimanındaki revirlere doktor ve hemşire takviyesi yapılıyor.

“Alınan önlemler yeterli değil”

Enfeksiyon uzmanları, termal kameranın sadece yüksek ateşi tespit edebildiğini, her ateşin Korona virüsü olmadığını ve henüz ateş belirtisi olmayan vakaların kamerada anlaşılmayacağını anlattı. Uzmanlar, hazırlanan karantina bölgesinde görev alacak Sağlık ekibinin olası bir vakaya karşı eğitilmesi gerektiğini, odanın durumu ve görevlilerin kıyafeti ve hareketlerinin hayati önem taşıdığını söyledi. Henüz adada veya Türkiye’de Korona virüsünün görülmemesinin, ‘bize de uğramayacağı’ anlamına gelmediği belirtilirken, Çin ile temas kuran kişilerin muayene edilmesine işaret etti.

Tıp-İş, alınması gereken önlemleri bir bir açıkladı…

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Varış ile Örgütlenme Sekreteri Dr. Emre Vudalı’nın yaptığı ortak açıklamada, virüsün hayati tehlikesine işaret edildi. Tıp-İş, ülkemizde alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

“DSÖ’nün önerilerine göre kurulacak olan bir karantina merkezinde standart el yıkama ve benzeri yöntemler dışında, hava izolasyonun tam sağlanması, hastaların her birinin ayrı banyo-tuvaleti olan tek kişilik özel odalarda yatırılması, mümkünse odaların negatif basınçlı olması veya HEPA filtresinin bulundurulması önemlidir. Ayrıca hastaların merkez dışına çıkarılmaması için ayrı bir röntgen cihazı temini ve buraya özel bir yoğun bakım ünitesinin kurulması gerekmektedir.

Merkezde görev yapacak personel için de yeterli sayıda özel maske (N95 veya FFP2 benzeri), gözlük, önlük, yüz siperliği gibi koruyucu ekipmanların sağlanması zaruridir.”

‘Yeterli olmasa da’ alınan önlemler…

Öte yandan Ercan Havalimanı’na, 38 dereceden fazla vücut ısısını tespit eden termal kamera yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Barış, Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde karantina odası hazırlandığını açıkladı.

Uzmanlar, yolculara Çin’le ilgili 14 günü kapsayan geçmişleri olup olmadığı, herhangi bir sağlık kuruluşunda görev yapıp yapmadığı gibi sorular yöneltileceğini belirtti.

Şüpheli görülen yolculara ise, yurt dışından getirilmesi beklenen özel kıyafetler giydirilecek, maske takılacak ve Ercan’la bağlantıları kesilerek hazırlanan karantina odasına alınacak.

Deniz Limanlarında da sıhhiye memurlarının görev yaptığına işaret eden uzmanlar, yoğunlukla kullanılan Lokmacı geçiş noktasına termal kamera beklendiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Örgütleri toplantı düzenledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi, konu ile ilgili açıklama yetkisinin Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu kaydetti.

Türkiye ve güneyde bir dizi önlem, adada işbirliği…

TC Sağlık Bakanlığı, 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede virüse karşı negatif basınçlı izalosyan sistemine sahip odalar oluştururken, limanlara da termal kamera yerleştirildi. Kıbrıs’ın güneyinde ise, son 2 haftada Çin’e seyahat edip Kıbrıs’a dönen kişiler tespit edilecek. Havalimanındaki revirlere ise doktor ve hemşire takviyesi yapılıyor. Adada işbirliği ile İki Toplumlu Sağlık Komitesi kuruluyor.

Uzmanlar ne dedi?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Karantina için maske ve özel kıyafetler getirildi”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, ülkede karantina bölgesi kurulduğunu ve altyapısı için çalışıldığını söyledi. Olası bir vakayla karşılaşılması durumunda Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde hazırlanılacak bölgenin kullanılacağını belirten Bayraktar, henüz ‘tam donanımlı’ olmadığımızı kaydetti. Karantinada kullanılacak maske ve özel kıyafetlerin temin edildiğini ifade eden Bayraktar, orada çalışacak hemşire ve doktorların ise riskten ‘%100’ korunaklı durumda olmadığına değindi. Şimdiye kadar görülen vakalarda, Çin’le temasın olduğuna işaret eden Bayraktar, vakaların görüldüğü bölgelere hayati bir durum olmadıkça gidilmemesi gerektiğini belirtti. Türk Hava Yolları’nın Çin’e olan uçuşları durdurmasının iyi bir önlem olduğunu, ancak bunun ‘virüsün bize gelmeyeceği’ anlamına gelmediğini dile getirdi. Bayraktar, “Olası bir vakada, personelin de sağlığı için çok daha donanımlı ve hazırlıklı olmamız gerekir. Termal kameralar en yoğun kara geçiş noktası olan Lokmacı’ya da bekleniyor… Şu anda ülkemiz için alarm yok ama virüsü ciddi şekilde takip etmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut :

“Risk tamamen kontrol altına alınana denk her türlü tedbiri almalıyız”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığı ile toplantı yapıldığını ve virüse karşı alınması gereken tedbirlerin konuşulduğunu kaydetti. Ercan Havalimanı’nda oluşturulan termal kameraların, vücut ısısı 38 üstü olan herkesi radarına alacağını söyleyen Gürkut, sadece korona değil, sıradan enfeksiyonları taşıyan insanların da görülebileceği için yeterli bir çözüm olmadığını anlattı. Gürkut, koronanın bulaşması için temas gerektirdiğine değinerek, son bir ayda Çin’e yolculuk yapmış kişilerin ayırt edilmesi ve olası şüpheli kişilerin, değerlendirilerek toplumdan izole edilmesi gerekebileceğine vurgu yaptı. Alınması gereken tüm bu tedbirlerin devletin yükümlülüğü olduğunu hatırlatan Gürkut, doğru bilgi paylaşımının önemine işaret etti. “Olası bir vakada hazırlıklı olmamız gerekir. Bir vakada panik yaşamamamız, donanımlı olmamız lazım. Sağlık ekiplerine bu gibi bir durumda ne yapacağı, nasıl giyineceği, ortamdaki havalandırmanın nasıl olması gerektiği, oda şartları, tüm bunları Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarıyla Sağlık Bakanlığı’na ilettik. Şu anda çalışmalar sürüyor. Kişilerin kendilerini nasıl koruyacağını bilmesi çok önemli. Birliğin ve Bakanlığın yaptığı açıklamaların dikkate alınması gerekiyor. Yani kameramızın olması, önlemlerden biri… Ancak bu virüsün bir kuluçka dönemi var, insan vücuduna girdikten sonra kendisini belli edene kadar, o insan kendisini sapasağlam zannederken, virüs aynı anda başka kişilere de yayılıyor. Bu nedenle risk tamamen kontrol altına alınana denk her türlü tedbiri almalıyız. Özellikle vakaların görüldüğü yerlerle fiziksel temastan kaçınalım” dedi.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı:

"Son bir ay içerisinde Çin'e giden bütün vatandaşlar muayene edilmeli”

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Korona virüsü hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. YENİDÜZEN’e konuşan Dizdarlı, ülkeye giriş çıkışların kontrol altına alınmasını önerdi. Son bir ayda Çin’e yolculuk yapan kişilerin muayene edilmesi gerektiğine işaret eden Dizdarlı, bunun için bir merkez oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin şehir içinde olması, LDH’nin ise kalabalık ve birçok giriş çıkışı olması nedeniyle böyle bir karantina alanına uygun olmadığına değinen Dizdarlı, Cengiz Topel Hastanesi’nin izole olması nedeniyle bu merkez için uygun bir alan olduğunu açıkladı.

“En az 2 yoğun bakım ünitesini hazır bulundurmalıdır”

Dizdarlı, Pendaya Hastanesi’nin bir bölümünün Korona virüsü için ayrılması ve burada en az iki yoğun bakım ünitesinin kurulmasını önerdi. Çin ve yakın coğrafyadan gelen insanların muayeneden geçirildikten sonra bir süre karantinada tutulmasının da önemli olduğuna işaret eden Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı Salgın Hastalıklar Komitesi’nin bir araya gelip tavsiyelerini değerlendirmesini istedi. Dizdarlı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde; “Virüsler sınır tanımaz. Eninde sonunda bizim kapımıza da gelecektir. Geldiğinde hazır olmalı hastalığı yayılmadan durdurmalıyız.

1. Bakanlık, lokalizasyon olarak en uygun yer olan Pendaya Hastanesinin bir bölümünü bu ise ayırmalı En az 2 yoğun bakım ünitesini orada hazır bulundurmalıdır.

2. Son bir ay içerisinde Çin'e giden bütün vatandaşlar bu merkeze çağırılıp fiziki ve laboratuvar muayenesinden geçirilmelidir.

3. Çin ve yakın coğrafyadan gelen insanlar önce, fiziki ve laboratuvar muayeneleri olumlu bulunana kadar Pendaya hastanesinde karantinada tutulmalıdır.

4. Yukarıdaki öneriler hızla bakanlığın Salgın Hastalıklar Komitesi’nde görüşülüp değerlendirilmeli katkılar sağlanarak uygulamaya konulmalıdır.”

“Karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs için kurulacağı merkezin Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği standartlarda olması gerektiği, aksi takdirde karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacağına dikkat çekti.

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Varış ile Örgütlenme Sekreteri Dr. Emre Vudalı’nın yaptığı ortak açıklamada, solunum yoluyla bulaşan ve dünyaya hızla yayılan enfeksiyonun ciddiyetine işaret edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde de korona virüsü için bir karantina merkezinin oluşturulmaya başlandığı açıklanmıştır. Kurulacak olan merkezde şüpheli hastalar takip edileceğinden dolayı DSÖ’nün önerdiği standartların uygulanması son derece önemlidir. Bu standartların dışında kurulacak olan bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır.

DSÖ’nün önerilerine göre kurulacak olan bir karantina merkezinde standart el yıkama ve benzeri yöntemler dışında, hava izolasyonun tam sağlanması, hastaların her birinin ayrı banyo-tuvaleti olan tek kişilik özel odalarda yatırılması, mümkünse odaların negatif basınçlı olması veya HEPA filtresinin bulundurulması önemlidir. Ayrıca hastaların merkez dışına çıkarılmaması için ayrı bir röntgen cihazı temini ve buraya özel bir yoğun bakım ünitesinin kurulması gerekmektedir.

Merkezde görev yapacak personel için de yeterli sayıda özel maske (N95 veya FFP2 benzeri), gözlük, önlük, yüz siperliği gibi koruyucu ekipmanların sağlanması zaruridir.

Bunların yanı sıra kamu laboratuvarlarındaki cihaz ve kit eksikliklerinin ivedi şekilde giderilerek korona virüsüyle ilgili tetkiklerin ülkemizde yapılmasının sağlanması, hem tanı hem de virüsü taşımayıp karantinaya alınan bireylerin hızlı bir şekilde merkezden çıkarılması açısından son derece önemlidir.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası olarak idarenin uygulamalarını takip edeceğimizi ve DSÖ’nün önerdiği kritlerler çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması için her türlü katkıyı koyacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Güneyde limanlara doktor takviyesi…

Kıbrıs’ın güneyinde, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsüyle mücadeleye ilişkin bir dizi tedbir alındı. Alithia gazetesi, geçtiğimiz Salı günü yayımladığı haberinde Larnaka Havalimanı’nda geçtiğimiz Pazartesi günü tüm müdahil tarafların katıldığı bir toplantı yapıldığını ve toplantıda, Çin’den Kıbrıs’a gelen turistlerle son 2 haftada Çin’e seyahat edip Kıbrıs’a dönen kişilerin tespit edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı. Gazete, havalimanlarına özel görüntüleme sistemleri de yerleştirileceğini ve havalimanındaki revirlere doktor ve hemşire takviyesi yapılacağını kaydetmişti.

Adada Korona virüs için işbirliği…

Dünya Sağlık Örgütü’nün Korona Virüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesi ve durumun ciddiyeti nedeniyle Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı bugün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak görüştü.

Akıncı, Anastasiadis’e her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önerdi. Kıbrıslı Rum liderin önerisine olumlu yaklaşması üzerine Akıncı, İki Toplumlu Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Samani’ye, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin gerekli hazırlık çalışmalarını ivedilikle başlatması için talimat verdi. İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin 3 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’de bu amaçla ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de toplanması kararlaştırıldı. Komitenin toplantısına Akıncı ve Anastasiadis de saat 19.00’da katılacak.

Korona virüs için Türkiye'de 25 hastaneye özel oda…

Dünyayı sarsan Korona virüs ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak vatandaşların endişe etmemelerini söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından, Çin'de ortaya çıkan 'Koronavirüs' nedeniyle 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede virüse karşı negatif basınçlı izalosyan sistemine sahip odalar oluşturuldu. Türk basınına yansıyan haberlere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu. Tüm tedbirlerimiz aldık, vatandaşlarımız endişe etmesin. Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim. Tahlil sonuçlarıyla Aksaray'daki hastanın domuz gribi olduğu kesinleşti” açıklamasında bulundu.

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