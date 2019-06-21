‘Ciddi konuları açıklarken daha fazla hazırlanmak, uzlaşmak gerek’

4’lü Koalisyon Hükümeti’nin Başbakanı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Hükümet’e mesaj iletti, ‘ciddi konuları gündeme taşırken daha fazla hazırlık yapmak, uzlaşmak gerek’ dedi. Erhürman’ın ifadeleri şöyle: “Herhalde Kıbrıs sorunu, Maraş gibi ciddi konuları gündeme taşırken daha fazla ön hazırlık yapmak ve ne yapılmak istendiği konusunda uzlaşarak, düşünceleri daha net bir biçimde açıklamak gerekiyor...”