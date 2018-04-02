Çıdamlı ipten aldı: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 25’inci haftasında GAÜ Çetinkaya’nın konuğu Baf Ülkü Yurdu oldu. Çetinkaya, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona ererken, ikinci devre iki takım da istekli bir oyun sergiledi. 65’inci dakikada konuk ekip Baf Ülkü Yurdu’nun kazandığı penaltı atışını yabancı oyuncu Felix gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 75’inci dakikada Baf Ülkü Yurdu ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde tecrübeli oyuncu Serhan Önet sahneye çıktı ve skoru dengeledi. Maçın 90’ıncı dakikasında sarı kırmızılı ekibin tehlikeli bir noktadan kazandığı serbest atışı sonrasında topun karşısına geçen İbrahim Çıdamlı, güzel bir gol atarak takımını galibiyete taşıdı. GAÜ Çetinkaya, aldığı bu galibiyetle rakiplerinin de puan kaybettiği haftada 48 puana yükseldi. Karşılaşmayı son anlarda yediği golle kaybeden Baf Ülkü Yurdu ise 32 puanda kaldı.

Puan farkı 4 puan…

K-Pet Süper Lig’de sezonun bitimine 5 hafta kala lider Yenicami ve zirve yarışı veren Doğan Türk Birliği’nin puan kaybetmesi sonrası dün Baf Ülkü Yurdu karşısında kazanan GAÜ Çetinkaya, ligde 2’nci sıraya oturdu. Lider Yenicami ile 2’nci sırada bulunan GAÜ Çetinkaya’nın arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Engin Akkagün**, Ferhat Tuna**

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz**

Tunç Özgürgün**

(Dk.67Serkan)**

Batuhan Calban**

Serhan Önet**

Sercan Demirman**

Abbas Osum**

İbrahim Çıdamlı***

Barine Eko**

David Solomon**

Erdinç Börekçi**

Hüseyin Kayalılar**

(Dk.81Mustafa K. Atlar)

TD: Turan Altay

BAF ÜY

Erdoğan Nay**

Arif Öztürk**

Chuckwu Joseph**

Lawal Murtadah**

Fikri Arslan**

Hüseyin Hürben*

(Dk.88 Tahsin)

Hasan Sedatgil**

(Dk.69 İltaç)*

Felix Obada**

Mustafa Tekpınar**

Ahmet Hatay**

Mete Sağır**

(Dk.79 Berk Çakır)

TD: Kemal Yürekli

GOLLER: Dk.75 Serhan Önet, Dk.90 İbrahim Çıdamlı (Çetinkaya) Dk.65 Felix (P) (BÜY)