Çıdamlı golle döndü

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden GAÜ Çetinkaya’da forma giyen tecrübeli oyuncu İbrahim Çıdamlı, uzun bir sakatlık döneminden sonra sahalara döndü. Yeni Boğaziçi maçında forma giyen Çıdamlı, uzun zamandan sonra forma giydiği ilk maçta golle de tanıştı.

Ligin ilk devresinde yaşadığı sakatlıktan sonra sahalardan uzak kalan ve geçtiğimiz hafta Yeni Boğaziçi maçının 2’nci devresinde oyuna giren İbrahim Çıdamlı, karşılaşmanın 67’nci dakikasında takımın 2’nci golünü kaydederek sakatlık sonrası sahalara gol ile dönmüş oldu.