Çıdamlı devreyi kapattı 

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden GAÜ Çetinkaya'da İbrahim Çıdamlı'nın sakatlığı sebebi ile ligin ilk devresini kapattığı öğrenildi. Elde edilen bilgiye göre Çıdamlı'nın bir süre önce oynanan Cihangir karşılaşmasında sol ayak üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve bu sakatlıkla ilgili olarak kalçada bulunan bağda yırtık olduğu öğrenildi Oyuncunun ilk devreyi kapattğı ve tedavi için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye bilgisi edinildi.