Çiçeklere seramik takılarla hayat veriyor

Fehime Alasya

13 yıldır Büyükhan'da Kıbrıs çiçeklerine seramikten takılarla hayat veriyor, mozaik, kabartma resimler yaparak, sürekli üreterek günlerini geçiriyor.

“Hayatımın her anında üretiyorum, sürekli ne yapabilirim diye düşünüyor ve uyguluyorum, bundan da çok büyük keyif alıyorum” diyen Güray Altun, en büyük destekçisinin de başta eşi ve ailesinin olduğunu anlatıyor.

Renk renk, desen desen, yüzlerce çiçek çeşidini seramikle kolye, bileklik, küpe, tablo gibi pek çok ürün haline dönüştüren Güray Altun, buna resim sanatı ile başladığını anlatıyor.

Tüm dünyasını unutup yaptığı işe konsantre olan Altun, her yeni oluşumun ona bir şey kattığını anlatıyor.

Takılara en fazla ilginin yabancı turistler tarafından gösterildiğini anlatan Altun, bu bağlamda farklı olan bu çalışmanın tanıtımını yapmakta çok zorlanmadığını anlatıyor.

“Sürekli üretmeyi çok seviyorum…”

Seramikten çiçek desenleriyle takı yapan Güray Altun, üretimine dair pek çok konuyu ADRES okuyucuları için bizimle paylaşıyor:

“Ben bu işe resimle başladığım için renk, desen ve detay bilgisi benim için çok önemli. Çiçekleri de çok seviyorum, tüm bunlar bütünleşti. Çiçekler masamın üzerinde, karşımda bana ilham veriyor. Tüm dünyamı unutup onlara yoğunlaşıyorum. Bundan çok şey öğreniyorum.

Örneğin hanımeli çiçeğinin takılarını yaptım. Bunu yaparken de neden adının hanımeli olduğunu anladım. Hanımeli, yıllardır topraklarımızda var olan, her evin bahçesinde, özellikle eski evlerin bahçesinde bulunan bir çiçektir.

Her yeni oluşum bana bir şey katıyor. Ortanca, yasemin, zambak, canlı ne varsa onlarla çalışıyorum.

Çalışmalarımın ham maddesi seramikten geliyor. Bu seramik yapımından çok daha ince bir iştir. Odaklanma ile bu tarz ince işler yapıyor, çok güzel şeyler çıkarıyorum.”

“BURADA ÜRETİLDİĞİNİ DUYUNCA ŞAŞIRIYORLAR”

“Dümdüz geçenler fark etmiyor ama bir kez takı alan herkes muhakkak müşterim oluyor. Çok ilgi topluyor ve alan için bu daha çok cazip hale geliyor, sürekli gelmeye başlıyorlar. Esas müşterilerim yabancıdır. Yerliler yabancıların boynunda gördüğü zaman nereden aldın diye soruyor, burada üretildiğini duyunca şaşırıyorlar.”

“BU FARKLI İŞİ TANITMAKTA ÇOK ZORLUK ÇEKMİYORUM”

“Turistik yer olması açısından bu farklı işi tanıtmakta çok zorluk çekmiyorum çünkü zaten turistler farklı bir şeyler arıyorlar. Yurt dışında da reklamımız yapılıyor, farklı turist grupları içerisinde gelip bizi bulan oluyor...”

“BURALARI YAVAŞ YAVAŞ TOPARLANIYOR”

“Çarşıda yeni oluşum, Büyükhan’ın olduğu ve gelişmemiş çevrede de olumlu etki yaratıyor. Buraları yavaş yavaş toparlanıyor. Daha çok insan gelmeye başladı ama oto park sorunu yıllardır hala çok büyük bir sorun olarak önümüzde.”

SERAMİK TAKI YAPILIŞI…

“Son günlerde yaptığım hanımeli seti, üç günde tamamlanan bir ürün. Sabah kalktım evden bir dal hanımeli kopardım. Almanya'dan gelen malzememe renk katıp istediğim renklerde hazırlıyorum, boyayı üzerinden yapmıyorum. Beni en çok heyecanlandıran çiçekte gördüğüm minik renk dalgalarını elde etmek ve şekiller, desenler oluyor. Korku ve heyecanla bu oluşum sürüyor, "Aman model aldığım çiçek solmasın, yaprağı veya çiçeği düşmesin diye endişe duyuyorsun..."

“SÜREKLİ ÜRETMEK İSTİYORUM”

“Her zaman birçok şey öğrenme heyecanım vardır. Dikiş bilirim, resim yaparım, kabartmalar çalışırım, her yaptığım işten bir şey öğreniyorum.

Eşim de bana çok büyük destek, çocuklarımı büyüttüm, beni meşgul edecek, bağlayıcı veya engel olucu hiçbir unsurum yok, çok boş zamanım var, gece yarısı üçte bile olsa kalkıp aklımdaki üretimle ilgili harekete geçebiliyorum. Sürekli üretmek istiyorum, sürekli üretim halindeyim."