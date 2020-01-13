Çiçekler ve Kurşunlar, bu akşam Pallas Tiyatrosu’nda

Niyazi Kızılyürek ve Panikos Hrisantou’nun yeni filmi “Çiçekler Ve Kurşunlar”ın galası bu akşam saat 19:30’da Pallas Tiyatrosu’nda yer alacak.



Uzun yıllar önce Duvarımız adlı belgeseli birlikte hazırlayan Panikos Hrisantou ve Niyazi Kızılyürek, yeni bir belgesele imza attılar.



Açılış konuşmasını AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun yapacağı etkinlikte, Rali Papageorgiu moderatörlüğünde Doğuş Derya ve Konstantina Zanu filme dair gözlem ve yorumlarını paylaşacaklar.



Çiçekler ve Kurşunlar adlı belgesel yakın Kıbrıs tarihinde yaşanmış şiddet olayları ve bu olayların kurbanlarını konu alıyor. 1974 yılında Balıkesir katliamından yaralı olarak sağ kurtulan Yorgos Liasis ve Muratağa Sandallar ve Atlılar katliamlarında ailesinden birçok insanı kaybeden Hüseyin Akansoy filmde yer alıyorlar.



Özellikle Yorgos Liasis’in katliam yeri olan Balıkesir köyünde bizzat bulunması ve yaşadığı acı olayları kameraya anlatması belgesele ayrı bir değer katıyor.



Kızılyürek ve Hrisantou’nun yüzleşme sinemasına kazandırdıkları bu yeni film Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri empati yapmaya davet ediyor.



Filmin yönetmenleri, yaptıklarını açıklamada, “Genellikle kendi başlarına gelen kötülükleri hatırlayan ama ötekinin yaşadıklarını görmezden gelen etnik gruplar, Duvarımız belgeselinde olduğu gibi bu filmde de çift gösteren bu aynaya bakmak zorunda kalacakl, başlarına gelen kötülükler kadar yaptıkları kötülükleri de göreceklerdir” diyor.



Türkçe ve Yunanca alt yazılarla, iki dilli hazırlanan filmin galası 13 Ocak Pazartesi akşamı Pallas Tiyatrosunda (Baf Kapısı) saat 19.30’da izleyicilerle buluşacaktır. Film adanın farklı yerlerinde de gösterildikten sonra Haziran ayında Avrupa Parlamentosu’nda sahnelenecek.