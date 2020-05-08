Çiçekçilere iyi haber

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, COVID-19 salgını nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili Emirnameye yeni şart bendi eklenmek suretiyle 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” ne denk gelmesi nedeniyle çiçekçilerin adrese teslim şeklinde faaliyet gösterebilecekleri ancak direk dükkanlarına müşteri kabul edip satış yapamayacakları ve sadece bu amaçla evlere çiçek taşıyacak personel çalıştırabilecekleri kararını üretti.