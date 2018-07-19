Çiçek Göçkün Bayramoğlu: Aşk 'örgütlenmektir'
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Akademisyen/AB Uzmanı)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Girişken
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ebe olmak isterdim.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset
Kayıtsız kalamadığım şey… Birinin haksızlığa uğraması
En büyük pişmanlığım… Henüz öyle bir pişmanlık yaşamadım. Daha farklı davransaydım dediğim anlar elbet oldu ancak onları da hayat deneyimimin bir parçası olarak görüyorum.
En büyük sevincim… Hayata aynı pencereden baktığım birisiyle hayatımı birleştirebilmiş olmak.
Hayatımın dönüm noktası… Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başladığım yıl.
Beni en çok etkileyen yazar… Buket Uzuner
Başucumdaki kitap… 'Kadın Öykülerinde İstanbul - Hande Öğüt, Sel Yayıncılık'
En keyif aldığım müzik… Müzik konusunda biraz zayıfım maalesef. Çok farklı türleri dinleyip keyif alabiliyorum. Ama gene de sanırım en eğlendiğim Indie Rock.
En son izlediğim film… Dangal, Yönetmen: Nitesh Tiwari
Kendim için son aldığım şey… Tablet PC
Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz olduğunu düşündüğüm şeyleri dolabımda çok tutmam, kullanabilecek birisi varsa ona veririm. O yüzden şu anda dolabımda her şey benim için gerekli.
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Keyifle zaman geçirebileceğimiz bir ortam benim için en güzel hediye.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen çabuk sinirlendiğim oluyor. Bu en çok değiştirmek istediğim yönüm.
Kendimde beğendiğim özellik… Sosyal yönden girişken olduğumu düşünüyorum. Şimdiye kadar bu yönüm sayesinde çok güzel insanlarla bağlantılar kurdum. Bu yönümü çok seviyorum.
Olmasa da olur… Lüks
Olmazsa olmaz… Aile - geleneksel olmasına gerek yok.
En iyi yaptığım yemek… Lazanya
Hayalimdeki dünya… Her sabah uyandığımızda herkesin madden ve manen kendini güvende hissettiği bir dünya
Aşk benim için… Aynı mücadeleyi paylaşabilmektir. Bandista'nın bir şarkısında olduğu gibi 'örgütlenmektir'.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Sanırım öyle birisi yok
Görmek istediğim yer… Hindistan
Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… 'Umudu kesme yurdundan'