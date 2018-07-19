Çiçek Göçkün Bayramoğlu: Aşk 'örgütlenmektir'

(Akademisyen/AB Uzmanı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Girişken

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ebe olmak isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset

Kayıtsız kalamadığım şey… Birinin haksızlığa uğraması

En büyük pişmanlığım… Henüz öyle bir pişmanlık yaşamadım. Daha farklı davransaydım dediğim anlar elbet oldu ancak onları da hayat deneyimimin bir parçası olarak görüyorum.

En büyük sevincim… Hayata aynı pencereden baktığım birisiyle hayatımı birleştirebilmiş olmak.

Hayatımın dönüm noktası… Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başladığım yıl.

Beni en çok etkileyen yazar… Buket Uzuner

Başucumdaki kitap… 'Kadın Öykülerinde İstanbul - Hande Öğüt, Sel Yayıncılık'

En keyif aldığım müzik… Müzik konusunda biraz zayıfım maalesef. Çok farklı türleri dinleyip keyif alabiliyorum. Ama gene de sanırım en eğlendiğim Indie Rock.

En son izlediğim film… Dangal, Yönetmen: Nitesh Tiwari

Kendim için son aldığım şey… Tablet PC

Dolabımdaki en gereksiz şey… Gereksiz olduğunu düşündüğüm şeyleri dolabımda çok tutmam, kullanabilecek birisi varsa ona veririm. O yüzden şu anda dolabımda her şey benim için gerekli.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Keyifle zaman geçirebileceğimiz bir ortam benim için en güzel hediye.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen çabuk sinirlendiğim oluyor. Bu en çok değiştirmek istediğim yönüm.

Kendimde beğendiğim özellik… Sosyal yönden girişken olduğumu düşünüyorum. Şimdiye kadar bu yönüm sayesinde çok güzel insanlarla bağlantılar kurdum. Bu yönümü çok seviyorum.

Olmasa da olur… Lüks

Olmazsa olmaz… Aile - geleneksel olmasına gerek yok.

En iyi yaptığım yemek… Lazanya

Hayalimdeki dünya… Her sabah uyandığımızda herkesin madden ve manen kendini güvende hissettiği bir dünya

Aşk benim için… Aynı mücadeleyi paylaşabilmektir. Bandista'nın bir şarkısında olduğu gibi 'örgütlenmektir'.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Sanırım öyle birisi yok

Görmek istediğim yer… Hindistan

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… 'Umudu kesme yurdundan'