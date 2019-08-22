Christopher Pincher'dan Federal çözüme destek

İngiltere'nin Avrupa’dan Sorumlu yeni Bakanı Christopher Pincher, ülkesinin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için yapılan çalışmalara desteğini teyit ederek İngiltere'nin Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini belirtti.



Bakan, İngiliz hükümetinin Kıbrıs ilişkilerine büyük önem verdiğini ifade ederek, iki ülkenin ortak ilke ve tarihi paylaştığını söyledi.



Kıbrıs ve İngiltere'nin bir dizi alanda işbirliğinde bulunduklarını ifade eden Pincher, kamuda reformlar, ekonomik reform, ticaret, yatırımlar, güvenlik ve savunma alanları dâhil bir dizi alanda ortak ilkeler paylaştıklarını vurguladı.



Kıbrıs sorununa da değinen Pincher, ülkesinin Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüm temelinde adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasını desteklediğini söyledi.