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Christmas Bazaar coşkusu

Christmas Bazaar coşkusu

Christmas Bazaar geçtiğimiz Cumartesi günü Kızılbaş Kilisesi-Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar'ın dördüncüsü Cumartesi günü 12:00-16:00 saatleri arasında Kızılbaş Kilisesi'nde gerçekleşti.

Crafts and Vintage Bazaar'ın bu seferki konsepti Christmas idi.

Christmas Bazaar'da tasarım, müzik, vintage, atıştırmalık, sıcak şarabın yanı sıra, sürpriz hediyelerin de verildiği çekilişler yapıldı.

Etkinliğe çocuklardan yetişkinlere farklı farklı yaş gruplarından kişiler katıldı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Fotoğraflar: Ufuk Akengin

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