Cezavinde eski suçu ortaya çıktı

Nisan 2018 ayı içerisinde, Lefkoşa'da E.B’nin (K-38), bir kişiden vatandaşlık işlemlerini yaptıracağı gerekçesiyle 4 bin 500 TL parayı sahtekarlıkla alıp herhangi bir işlem yaptırmadığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, E.B, benzer suçtan dolayı Merkezi Cezaevi’nde halen tutuklu bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.