Cezavinde eski suçu ortaya çıktı
Nisan 2018 ayı içerisinde, Lefkoşa'da E.B’nin (K-38), bir kişiden vatandaşlık işlemlerini yaptıracağı gerekçesiyle 4 bin 500 TL parayı sahtekarlıkla alıp herhangi bir işlem yaptırmadığı tespit edildi.
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Nisan 2018 ayı içerisinde, Lefkoşa'da E.B’nin (K-38), bir kişiden vatandaşlık işlemlerini yaptıracağı gerekçesiyle 4 bin 500 TL parayı sahtekarlıkla alıp herhangi bir işlem yaptırmadığı tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, E.B, benzer suçtan dolayı Merkezi Cezaevi’nde halen tutuklu bulunuyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Etiketler : sahteleme, mahkeme, sahte evrak
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