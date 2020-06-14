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Cezavinde eski suçu ortaya çıktı

Cezavinde eski suçu ortaya çıktı

Nisan 2018 ayı içerisinde, Lefkoşa'da E.B’nin (K-38), bir kişiden vatandaşlık işlemlerini yaptıracağı gerekçesiyle 4 bin 500 TL parayı sahtekarlıkla alıp herhangi bir işlem yaptırmadığı tespit edildi.

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Nisan 2018 ayı içerisinde, Lefkoşa'da E.B’nin (K-38), bir kişiden vatandaşlık işlemlerini yaptıracağı gerekçesiyle 4 bin 500 TL parayı sahtekarlıkla alıp herhangi bir işlem yaptırmadığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, E.B, benzer suçtan dolayı Merkezi Cezaevi’nde halen tutuklu bulunuyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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