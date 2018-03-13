Cezası 23 yıl sonra başlayacak...

Yeni Boğaziçi bölgesinde 27 Aralık 2013 tarihinde Ahmet Aybak’ı taammüden öldürdükten sonra ormanlık alana gömen ve 2016 yılında “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme” davalarından yargılanarak 25 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık İbrahim Maraşlı’nın cezasına 6 yıl daha eklendi. “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme” meseleleri ile ilgili olarak polis tarafından evi aranan sanık Maraşlı’nın evinde adeta cephanelik bulunmuştu. “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz tabanca tasarrufu”, “İthali yasaklanmış ateşli silah tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” altında toplam 22 davadan yargılanarak suçlu bulunan sanık Maraşlı 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Çok sayıda tabanca ve mermi bulunmuştu...

Sanık İbrahim Maraşlı, 27 Aralık 2013 tarihinde Yeni Boğaziçi bölgesinde gerçekleşen “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme” meselesi ile igili olarak 1 Şubat 2014 tarihinde tutuklanmıştı. 2 Şubat 2014 tarihinde ise “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme” meselesi ile ilgili olarak sanık Maraşlı’nın evi polis tarafından aranmıştı. Yapılan aramada evin bahçesinde, yatak odasında ve tavan arasında toplam aralarında domuz (domdom) kurşunu olmak üzere 51 adet canlı fişek, 1 adet boş fişek, 2 adet bıçak, 1 adet kelepçe, 2 adet av tüfeği, 2 adet hava tabancası, 2 adet pompalı tüfek, 273 adet canlı kuru sıkı tabancası mermisi, 13 adet hava tabancasına ait gaz tüpü, 6 adet biber gazı, 1 adet elektro şok cihazı, 6 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabancadan dönüştürülmüş tabanca ve şarjörü içerisinde 3 adet canlı mermisi bulunmuştu. Daha sonra yapılan incelemede bulunan 2 av tüfeği ve 2 hava tabancasının sanığın adına kayıtlı olduğu ve yasal olduğu tespit edilmişti.

“Başlı başına önemli ölçüde tehlike uyandırır...”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık İbrahim Maraşlı’yı aleyhine getirilen 22 davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarının tehlike suçu olarak tanımlanan suçlar olduğunu ifade eden Aksun, bu tip kanunsuz patlayıcı maddelerin ve ateşli silahların varlığının dahi ciddi ve vahim suçların oluşması için yeterli olduğunu söyledi. Aksun, ayrıca kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufunun başlı başına önemli ölçüde tehlike uyandırdığının altını çizdi.

“Evin içini adeta cephaneliğe dönüştürdü...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanık İbrahim Maraşlı’nın tasarruf ettiği ateşli silah ve patlayıcı maddelerden evin içerisini adeta cephaneliğe dönüştürdüğünü belirterek, çok sayıda ateşli silah ve patlayıcı maddenin bir evde sanık tarafından tasarruf edilmesinin ciddi şekilde endişe verici olduğunu vurguladı. Sanığın olay tarihinde 11 aylık çocuğunun olduğunu ifade eden Aksun, emare albümde sanığın çocuğunun oyuncakları ile bakım malzemelerinin görüldüğünü belirtti. Aksun, silah gibi soğuk, tehlikeli ve saldırıya yönelik kullanılan eşyalar ile bir bebeğe ait oyuncakların ayni evde bulunmasının toplumun geleceğini teşkil eden çocukların huzurlu bir ortamda büyütülmesi ile taban tabana zıt olduğunu vurguladı.

Cezasına 6 yıl daha eklendi...

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, sanığa ceza verilirken kamu menfaatinin ön planda tutulması ve gerek bu suçu işleyenlere gerekse işleme eğiliminde olanlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığa hapislik cezası dışında bir ceza verilmesinin kamu menfaatine hizmet etmeyeceği ve işlemiş olduğu suçun ciddiyeti ile örtüşmeyeceği kanaatine vardıklarını belirten Aksun, sanığın konu suçları, mahkum olduğu “Taammüden adam öldürme” ve “Adam öldürme” suçlarından bağımsız bir şekilde işlendiğinin dikkate alındığında sanığın mevcut mahkumiyetinin çekilmesinden sonra bu cezaların da çekilmesi gerektiği kanaatine vardıklarını açıkladı. Aksun, sanık İbrahim Maraşlı’yı 6 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanık Maraşlı’nın 6 yıl hapis cezası 23 yıl sonra başlayacak.