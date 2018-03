Değirmenlik-Girne Dağyolu’nda yaşanan, 3 kişinin yaralandığı, hepsinin de kaçak çıktığı iş kazası, yasa ve cezaları yeniden gündeme taşıdı.

Değirmenlik-Girne Dağyolu’nda yaşanan, 3 işçinin yaralandığı, hepsinin de kaçak çıktığı iş kazası, yasa ve cezaları yeniden gündeme taşıdı.

YENİDÜZEN, yaşanan trafik kazasından yola çıkarak, ‘Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’ altında Çalışma Bakanlığı tarafından verilebilen cezaları araştırdı.

yasaya aykırı davranan ve suç işleyen işverene en fazla yürürlükteki aylık asgari ücret kadar idari para cezası verilebileceği ortaya çıktı.

Bu nedenle söz konusu trafik kazasıyla ilgili Tüfekçi Ltd’e 3 asgari ücret para cezası kesileceği (her yaralanan kişi için en fazla 1 asgari ücret ceza) kazada yaralanan işçilerin tedavilerinin ardından ülkeden ihraç edilecekleri Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol tarafından YENİDÜZEN’e açıklandı.

Bununla birlikte konunun mahkeme taşınması ve mahkumiyet alınması halinde de uygulanabilecek cezanın asgari ücretin 10 katı, ya da 2 yıl hapislik veya her iki cezanın da birlikte alınabileceği görüldü.

AYLIK ASGARİ ÜCRET KADAR İDARİ PARA CEZASI… YENİDÜZEN, yaşanan trafik kazasından yola çıkarak, ‘Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’ altında Çalışma Bakanlığı tarafından verilebilen cezaları araştırdı. Çalışma Bakanlığı tarafından yasaya aykırı davranan ve suç işleyen işverene en fazla yürürlükteki aylık asgari ücret kadar idari para cezası verilebileceği görüldü.

İlk adım yazılı uyarı, sonra idari para cezası!

İlgili yasada; ilk adım olarak bakanlık tarafından yetkilendirilen personel veya müfettişler tarafından suçu işleyen işverene, aykırı hususların 15 gün içerisinde düzeltilmesi için yazılı uyarıda bulunduğu belirtildi.

Bakanlık görevlileri tarafından verilen süre içerisinde aykırılığın düzeltilmemesi halinde idari para cezasının uygulanacağı ifade edildi.

Cezalar…

Buna göre Yasa’nın 20’nci maddesinin (Yetkili makamlarla ilgili madde) (1)’inci fıkrası kurallarına aykırı davrananlar, yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin yarısı kadar para cezası alabiliyor.

Öte yandan Yasa’nın 23’üncü maddesi(Tüzük Yapma Yetkisinin düzenlendiği madde) tahtında çıkarılan tüzük kurallarına aykırı hususlarda tespit edilen her husus için, yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin yarısı kadar ceza verilebiliyor.

Ayrıca işverene, iş ilişkisini sona erdirdiğini 21 gün içinde bildirmemesi halinde de uyarı yapılmadan yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin yarısı kadar ceza kesiliyor.

Her kişi için ceza kesilebilir…

‘İşveren sorumluluğunun’ belirlendiği, yasanın 7. maddesine göre ise; çalışma izinsiz çalıştırıldığı ya da iş kurma izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu her kişi için, kişi başı yürürlükteki aylık brüt asgari ücret kadar ceza kesilebiliyor.

Aynı yıl içerisinde aynı suçun, ikinci kez tekrarı halinde ise ceza bir kat artırılıyor, üçüncü kez tekrarı halinde ise ceza üç katı artırılarak uygulanıyor.

2 ay işyeri kapatma cezası da var:

Suç mahkemeye de taşınabilir!

Öte yandan yapılan uyarılara rağmen yükümlülüklerini yerine getirilmeyen ve suç işlemeye devam eden işyerine Çalışma Dairesi’nin önerisi ve Bakanlığın onayı ile iki aya kadar kapatma cezası verilebiliyor.

Eğer kapatma cezası alan işyerleri hala yükümlülüklerini yerine getirmezse konu suç mahkemeye taşınabiliyor.

Bir yılda 3 defadan fazla tekrarlanırsa…

Yasa’nın 7’inci, 17’nci, 20’nci ve 23’üncü maddesi altında çıkarılan tüzüklere aykırı bir suç, bir yıl içerisinde üç defadan fazla tekrarlanırsa ilgili gerçek veya tüzel kişiler hakkında doğrudan yargı işlemi de başlatılabiliyor.

Mahkumiyet alınması halinde…

Asgari ücretin 10 katı para cezası, ya da 2 yıla kadar hapislik!

Bununla birlikte ilgili yasanın 17’nci ve 20’nci maddesi kurallarına ve 23’üncü maddesi altında hazırlanacak tüzüklere aykırı hareket edenlere mahkeme tarafından, yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin on katına kadar para cezası verilebiliyor.

Ayrıca söz konusu yasanın 7’nci maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkrası kurallarına aykırı hareket edenler de mahkumiyet almaları halinde çalışma izinsiz çalıştırılan ve/veya iş kurma izinsiz çalışan her kişi için yetkili mahkeme tarafından yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin on iki katına kadar para cezasına veya 2 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabiliyor.

Suçu işleyenin ‘tüzel kişi’ olması halinde ise şirketin direktörü de ayni suçu işlemiş olduğu, mahkumiyeti halinde ayni cezayı alabildiği belirtiliyor.