Cezaevine uyuşturucu sokan zanlıya 4 gün daha

Merkezi Cezaevine uyuşturucu ve telefon sokulması meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı H.İ., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Serkan Sakallı, zanlının 30 Mart’ta yasaklanmış eşyaları cezaevine sokmak ve gizli ittifak etmekten tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının cezaevine sokulan 3 adet cep telefonundan biriyle ilgili bin 200 TL finans sağladığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Lapta’da tespit edildiğini ve ikametgâhında yapılan aramada daha önce soygunda kullanıldığı tahmin edilen göz yaşartıcı sprey, kar maskesi, koli bandı, 2 çift siyah eldiven, kadın çorabı, plastik kelepçelerin bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, bulunan emarelerin Alsancak’ta 12 Mart’ta Alper Özorun’un aracın çalınan 20 bin TL’yle bağlantısı olduğunu söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın tamamlanması için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.