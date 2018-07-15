Cezaevine müdahale ettiğim doğrudur

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, cezaevinde, olaya karışan 6 mahkuma verilen idari hücre cezasına İçişleri Bakanı olarak müdahale ettiğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı: " Bu müdahaleyi, hava sıcaklığının 41 dereceye vardığı, yazın en sıcak günlerinde gerekli havalandırma koşullarının sağlanmazdan evvel ilgili hücre cezasının uygulanmaya başladığını öğrenmem üzerine yaptım. Yaptığım müdahale ile, havalandırma koşullarının değiştirilmesi ve hücre cezası uygulanacak mahkumların insani koşullarda tutulacağının düzenlenmesinden sonra bu cezanın uygulanmasının devamını sağladım. Kişilerin işledikleri suçlara verilen her türlü cezanın insani temelde olması esastır. Mevcut cezaevindeki fiziksel imkansızlıkların bazı küçük düzenlemelerle giderilmesi mümkünken bunu yapmamak görevimizi yapmamakla eşdeğerdir ve buna müsamaha etmem söz konusu olamaz. Yeni cezaevine geçiş ile birlikte tüm bu tür sorunların esastan giderileceği çağdaş bir cezaevine kavuşacağız. Kamuoyuna saygı ile duyururum."