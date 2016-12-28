Cezaevine gönderildiler...

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da alkollü şekilde araç sürerken trafik ekipleri tarafından tespit edilen ve aracında da 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde bulunan 3 adet sigara tespit edilen zanlı C.S ile konu uyuşturucu maddeleri zanlıya sattığı iddia edilen ve ayrıca üzerinde 10 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunan zanlı U.Ö, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan ve bir çok sabıkası bulunan zanlı U.Ö davaları mahkemece sonuçlanıncaya değin 75 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilirken, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı C.S ise teminat şartlarını yerine getiremediği için 40 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Zanlı U.Ö’ın annesi ise oğlu aleyhindeki sabıka kaydının mahkemede okunması sırasında sinir krizi geçirerek fenalaştı.